即將加關稅 陸企暫停採購美國原油 改自伊朗、西非進口

美中關稅對峙即將進入第二波，能源是首要焦點。根據媒體引述企業內部人士的說法報導，從事石油加工的中國國企東明石化集團已暫停從美國購買原油，轉向伊朗作為其原油進口來源之一。

此外，該企業人士表示，北京計劃對美國原油進口加徵關稅，並以西非和中東原油取代，其中包括伊朗原油在內。中國已經公開表示不會跟進美國對伊朗的制裁，而且就目前全球局勢來看，中國也似乎是唯一能夠做到這一點的國家。

截至本月初，美國對中國的原油出口量達到每天 40 萬桶，但現在北京計劃對這些產品加徵 25% 的關稅，作為對美國總統川普價值 340 億美元中國商品的關稅的報復。

首波報復清單包括 545 種美國商品，價值也是 340 億美元；但據《路透》報導，石油關稅將在第二波公佈。

能源分析師似乎認為，中國加徵美國原油關稅幾乎是已可確定的，並預計現在開始重新調整原油進口到亞洲的分銷。隨著中國將原油進口來源轉向伊朗，美國石油可能開始大量流入該地區的另一個主要進口國：南韓。

南韓能源經濟研究所 (Korea Energy Economic Institute) 分析師表示，「如果中國對美國原油加徵關稅進行報復，那可能會提高南韓購買美國原油的籌碼，因為美國需要一個能出售商品的市場。」

與此同時，上週末南韓駐伊朗大使館否認在美國壓力下暫停從伊朗購買石油的媒體報導。南韓是亞洲第三大伊朗原油買家，自今年 3 月以來平均每日收購近 30 萬桶伊朗原油。