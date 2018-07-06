向川普屈服 沙烏地阿拉伯原油增產降價

在川普總統多次呼籲歐佩克下調油價之後，周四沙烏地阿拉伯屈服了，下調了其 8 月亞洲和歐洲大部分等級原油價格，並下調在美所有等級原油價格。

另據彭博社報導，據知情人士稱，沙烏地阿拉伯向 OPEC 匯報的該國 6 月油產為 1050 萬桶 / 日，較五月產量增加了 50 萬桶 / 日。

周三，美國零售汽油價格漲至四年來新高，全美一些地區的汽油價格超過 3 美元 / 加侖。川普再發推文向歐佩克施壓。

川普稱，處於壟斷地位的 OPEC 必須記住，汽油價格在上漲，他們並沒有行動起來幫忙。OPEC 除了推高油價別無所長，「現在該下調價格了！」

周四，沙烏地阿拉伯國有石油公司沙烏地阿拉伯阿美將其亞洲市場最高等級原油 Arab Light 下調 20 美分，至 1.9 美元／桶，為四個月來首次下調油價。

川普周日曾表示，歐佩克組織應該再向市場增加 200 萬桶石油，以彌補伊朗因制裁導致的原油短缺。

在川普發推特督促 OPEC 增產降價的一天前，沙烏地阿拉伯內閣確認，準備好在必要時動用石油閒置產能，與其他產油國一道應對未來可能出現的任何供需變化，意在回應川普發於 6 月 30 日的推特稱，沙烏地阿拉伯國王同意最多每日增產 200 萬桶。

6 月 23 日，歐佩克成員國以及盟友同意增加原油產量。沙烏地阿拉伯與俄羅斯能源官員表示，將增產 100 萬桶／天。但歐佩克宣布增產後的之後的一周內，由於利比亞和委內瑞拉原油產量下降，以及市場預計伊朗原油出口將減少，布蘭特油價反而上漲 5.2%。

不過分析人士也注意到，來自沙烏地阿拉伯的最新消息沒有明說任何產量數字，展現了沙烏地阿拉伯面對美國壓力的謹慎態度。因此也有人指出，也許沙烏地阿拉伯根本沒有能力一下子增產 200 萬桶 / 日之多，況且也不符合 OPEC 減產協議給每個成員國規定的產量上限。

伊朗駐歐佩克代表 Houssein Kazempour Ardebili 周四早些時候，曾敦促川普停止發布有關石油的資訊，稱他的推文反而導致油價的推升。Kazempour 說：「你的推特至少使油價上漲 10 美元 / 桶，請你別再發推特了，越髮油價越漲」。

川普總在 4 月 - 7 月基本每個月至少發一條推特要求 OPEC 增產來壓低油價，但油價仍一路飆漲。周二，WTI 油價自 2014 年 11 月以來首次升穿每桶 75 美元，布油也刷新盤中高位至每桶 78.30 美元。

Kazempour 稱，「OPEC 過去 30 年從沒操縱油價，而美國對主要的產油國實施制裁，卻要求他們降低價格？！從何時起你（川普）開始使喚起 OPEC！」

伊朗革命衛隊指揮官 Ismail Kowsari 周三稱，如果石油出口遭美國封禁，伊朗將封鎖經由霍爾木茲海峽的石油運輸。

全球大約三分之一的海運石油從這裡經過，沙烏地阿拉伯、伊朗和卡塔爾等國家都使用霍爾木茲海峽運輸原油。據美國能源資訊署統計，每天大約有 1550 萬桶原油從該海峽經過。