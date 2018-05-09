淘帝-KY擬配發5.33元股利 優於去年 首季獲利年增逾三成

淘帝 - KY(2929) 公布第一季財報及 4 月營收，董事會同時決定配發 5.33 元股利，其中，現金股利每股 4.83 元，股票股利每股 0.5 元，優於去年配發的現金股利每股 3.23 元，股票股利每股 1 元。淘帝 - KY 2018 年第一季合併營收達新台幣 12.38 億元，稅後淨利 2.15 億元，每股盈餘 (EPS)2.76 元，繳出較去年同期分別成長 14.10%、38.97%、37.31%。



淘帝 - KY 同時公布 2018 年 4 月合併營收數字，達新台幣 6.03 億元，較去年同期增加 12.21%，累計今年前 4 月營收為 18.41 億元，亦較去年同期保持雙位數成長達 13.47%。



淘帝 - KY 表示，考量公司整體財務體質健全且資本公積充沛，董事會決議通過 2017 年擬配發每股 0.5 元股票股利、每股 4.83 元現金股利，並保留較多現金，作為集團加速布局全通路銷售趨勢、強化 O2O 電商行銷整合之用。



第二季為中國童裝產業傳統旺季，帶動淘帝 - KY 整體營運表現在旺季加持下有逐月成長力道，淘帝 - KY 為協助旗下 25 個代理商取得良好的銷售表現，除保留 15%-20% 產品款式設計彈性，推出簡歐輕時尚風格的設計款式，並針對中國六一兒童節，舉辦兒童歌唱比賽、淘帝前進校園 (贊助校園活動)、VIP 折上折與滿減等廣告促銷活動。



淘帝 - KY 今年 3 月推出「第 7.5 代」風格形象店，已陸續有近 30 間新展店門市採用，主要以聚焦人潮較多且門市坪數較大購物中心通路為主，將有助於提升集團整體銷售表現。

