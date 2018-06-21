淘帝-KY股東會通過配息4.83元、配股0.5元 保留部分現金用於擴張電子商務

淘帝 - KY(2929) 今日舉辦 2018 年股東常會，會中承認並通過 2017 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及 2017 年盈餘分配案，並決議配發每股 5.33 元股利，包括每股 4.83 元現金股利及每股 0.5 元股票股利。淘帝 - KY 2017 年全年合併營收達新台幣 59.16 億元，稅後淨利 9.13 億元、每股稅後盈餘 (EPS)11.81 元，年增 3.87%、24.16% 以及 23.28%，2017 年毛利率穩步提升至 38.92%。



淘帝 - KY 2017 年持續加快電商領域布局，陸續整合建置包括 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城、以及知名第三方銷售平台天貓、京東商城等線上通路，並於 2017 年第四季正式宣布新增線上代理商，同時，旗下 25 個品牌代理商以每年 3-5% 速度展店穩步擴張，2017 年隨著山西代理商加入，TOPBI 品牌門市數量一舉推升至 2018 年 3 月的 1,534 間，挹注整體營運保持雙位數成長表現。



淘帝 - KY 經全體出席股東通過，考量未來擴大市場布局規畫，因此保留部分現金作集團擴張電子商務領域布局之用，2017 年配發每股 5.33 元股利，包括每股 4.83 元現金股利及每股 0.5 元股票股利。



展望 2018 年，淘帝 - KY 為因應全通路銷售趨勢，將持續聚焦設計風格轉型快時尚、強化線上銷售布局兩階段發展。第一階段，持續精進產品創新實力與優化供應商管理，藉由少量多樣的設計製造模式，滿足線上、線下各通路多元銷售需求與進貨彈性。



第二階段衝刺電商領域布局，並且全面升級實體門市風格，推出「第 7 Plus 代」形象風格店，未來隨著集團整體電商與實體門市銷售規模持續擴張，將評估規畫於華東地區設置物流倉儲，以支應各地區線上銷售訂單高強度配送需求。