〈小米破發後大漲〉小米午後大漲逾14% 帶動A股概念股同步直奔漲停

小米一掃昨上市首日跌破發行價陰霾，今 (10) 日重回強勢，午後一度大漲 14.76%，一舉衝破發行價，更帶動 A 股的小米概念股同步走揚。

麥格理證券此前即發表研報表示，更看好有能力從手機用戶變現互聯網收入，喊出 30 港元目標價。

小米今日股價走勢 (圖自新浪港股)

小米今天一掃昨日慘澹，早盤一路上攻，午後漲勢更為兇猛，最高一度大漲 14.76% 來到 19.28 港元。小米股價報喜，連帶讓 A 股的小米概念同步走高，截至發稿，智動力 (300686-CN)、全志科技 (300458-CN)、宜通世紀 (300310-CN) 上早更全數跳空漲停，至午後仍漲停板還未打開。其他如星星科技 (300256-CN)、森霸傳感 (300701-CN) 等個股也一度漲停，午後漲勢縮減。

對於小米集團股價後市，調研機構 Light Stream Research 表示，現在很難確定小米是看漲還是看跌，認為小米的利潤結構不夠清晰也不夠完善，不足以充分收窄誤差幅度以便對該公司作出非常有力的預測。建議投資人保持觀望，強調小米後市可能大幅上漲或下跌。

麥格理最新報告認為，小米快速時尚式推出新產品，有能力從手機用戶變現互聯網收入，喊出目標價 30 港元，代表公司可值 6700 億港元。

麥格理認為，小米互聯網服務毛利率達 60%，遠高於集團整體的 13%，認為公司有能力利用小米手機內 MIUI 系統，從使用者獲取互聯網服務收入，預估 2020 年互聯網服務毛利可擴大至 49%，現行目標價相當於 2019 年預測本益比 35 倍。