圓剛2018台北國際電腦展發表4K HDR遊戲擷取技術與全新IoT產品

圓剛科技 (2417) 將於 6 月 5 日至 6 月 9 日參加 「2018 台北國際電腦展 (COMPUTEX 2018)」，將展出電競高規格 4K HDR 遊戲影像擷取卡，以及直播主專用的組合配備。並同步展出領先業界的專業影像擷取及串流解決方案。而智慧型可視門鈴則是圓剛物聯網產品線的首支產品，將實現物聯網領域布局的雄心。圓剛科技董事長郭重松表示，圓剛長期致力於高畫質影音擷取與網路直播技術，為提供使用者更高品質的視覺享受，推出領先全球的 4K HDR 遊戲影像擷取卡。郭重松指出，遊戲擷取方面，今年展示的重點在 LIVE GAMER ULTRA 實況擷取盒(GC553) 與 LIVE GAMER 4K 實況擷取卡(GC573)，最高可擷取超低延遲的 4K HDR 影像。



此外，圓剛也將展出旗下電競相關熱門週邊配備，如 SonicBlast 戰神巴雷特電競喇叭、SonicWave 雷神戰錘電競耳機、黑鳩高音質直播麥克風、4K UHD 網路攝影機，透過打造全方位的電競週邊配備，為玩家們的遊戲及直播體驗帶來全新的風采。現場將首度展示預訂於下半年度發表的全新麥克風，可搭配手機與攝影機與 PC 收音使用。



在商用設備方面，圓剛也將展出專業與工業級影音擷取與串流解決方案，包含全系列動態影像串流擷取卡 / 盒、教室專用無線麥克風、人工智慧與深度學習的 NVIDIA Jetson TK1/TX1/TX2 Tegra 嵌入式解决方案，以及外型精巧而功能強大的影像編碼器等相關影音產品與解決方案。此外，圓剛科技更有回應市場趨勢，打造的全新首支物聯網新產品智慧型可視門鈴。



而圓剛推出可搭載 Mini-PCIe HDMI/VGA/3G-SDI 影像擷取卡的 NVIDIA Jetson TK1/TX1/TX2 Tegra 嵌入式載板與準系統。圓剛嵌入式 Tegra 解決方案的應用領域，包括機器人、無人機 (UAV)、醫學影像、無人車 (UGV)、自動光學檢測 (AOI)、工業自動化、人工智慧，與深度學習的影像處理應用。

