鼎炫-KY通過每股配息5元 殖利率5.9% 三策略帶動營運續升

鼎炫 - KY(8499)今 (13) 舉辦股東常會，會中通過除承認通過去年財報，並決議配發每股現金股利 5 元，股利配發率超過七成，以 6 月 12 日收盤價格 84.7 元計算，現金殖利率約 5.9% 水準。鼎炫 - KY 去年合併營收為 14.69 億元，稅後淨利 3.32 億元，每股盈餘 (EPS)7.04 元；鼎炫 - KY 董事長傅青炫表示，2017 年旗下衡器與電磁干擾(EMI) 材料事業占整體營收比重分別為 46% 及 54%，受惠近年來持續投入智能衡器的研發及推廣，隨著全球無人超市趨勢崛起，將有助於帶動智能衡器滲透率提升；EMI 電子材料事業受惠終端客戶筆記型電腦及平板電腦穩定出貨下，挹注 2017 年毛利率及營業利益率分別維持 45.84%、31.48% 的水準。



展望 2018 年，鼎炫 - KY 持續針對旗下雙事業採取推出新技術應用產品、優化產品結構、開發新客戶與新市場商機等三路並進策略，以期帶動未來營運表現持續升溫。



看好衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道，另一方面，EMI 材料事業隨著主要客戶已於第二季恢復正常出貨水準，皆有助於挹注整體營運保持良好成長動能。

