鼎炫-KY 5月營收月增32% 美系品牌客戶新筆電H2亮相 EMI需求旺

鼎炫 - KY(8499)今 (11) 日公布 5 月合併營收為 1.3 億元，月成長 32.51%，年減少 11.17%，累計前 5 月合併營收 5.41 億元，由於去年第二季為旗下雙事業密集出貨高峰，累計前 5 月年減少 2.26%。鼎炫 - KY 表示，5 月營收月成長 32.51%，除受惠衡器事業在工業應用電子秤以及智能衡器出貨持續升溫外，EMI 材料事業美系品牌客戶下半年新款筆電陸續推出，整體備貨力道明顯提升，帶動 EMI 材料事業 5 月銷售較上月勁揚 56.03%，主力產品出貨表現可望隨著美系客戶持續提高全球筆電銷售表現而同步提升，挹注整體營運保持良好成長動能。



展望 2018 年第二季，鼎炫 - KY 持續看好衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道，以及第二季計畫推出「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台結合智能衡器產品之整套全方位解決方案，加速旗下自有品牌 T-Scale 搶攻中國農改超市場商機，另一方面，EMI 材料事業正積極與中國、台灣等客戶洽談智慧電視、車用電子、新能源等 EMI 材料訂單，隨著主要客戶已於第二季恢復正常出貨水準，將有助於創造整體營運逐月升溫成長表現。

