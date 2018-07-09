【港股解碼】新加坡線上營銷巨頭赴港IPO，創世紀如何應對疊加風險？

2018年可以說是港股IPO的大年了，隨著今日小米（01810-HK）的正式掛牌，港股上市新政落地後首只同股不同權的公司開始登陸港股市場的大舞台，與美團、映客等眾多網紅獨角獸一道，掀起了2018年港市新股IPO的狂潮，同時也拉開了港股資本市場新時代的序幕。

今年紮堆來港上市的明星公司可謂一個賽一個的“頭頂光環”，對於香港市場而言猶似擺了一桌的滿漢全席，其精彩程度堪稱琳琅滿目秀色可餐。吃多了“大魚大肉”，今日咱來點“清爽”的，看看下麵這家來自新加坡的線上行銷服務提供商創世紀集團，是如何在一眾來港上市的IPO大軍中力求爭得一畝三分地的。

7月6日，創世紀就於港股主板上市向港交所遞交了申請書，就此踏上了屬於其自身的IPO征程。

Google授權經銷商，創世紀拿下新加坡行業第一

成立於2005年的創世紀，是新加坡線上營銷行業的早期參與者，最初主要幫助企業建立網頁及透過線上平台接觸潛在客戶。目前，集團主要向不同業務領域的客戶提供搜索引擎營銷服務、創意及技術服務以及社交媒體市場服務，行業覆蓋專業服務、一般服務以及汽車及工業、美容及保健、餐飲業及其他行業領域。

縱觀創世紀營銷服務業務的發展模式，簡單來說主要是深入瞭解客戶的垂直行業領域、瞭解最新市場供應品的情況，以及編制清晰透明的報告以便客戶充分知悉行銷活動的結果，而公司三個線上行銷服務類別又是相互關聯且相輔相成的。

據悉，創世紀是新加坡其中一間最早獲Google授權的經銷商，其於2017財年在新加坡所有線上營銷服務供應商中排名第一，線上行銷行業的市場份額約占6.4%。發展多年，創世紀將業務覆蓋範圍擴展至包括馬來西亞，並培養及積累了超過1000名活躍客戶。

業績發力，業務組合及營收結構有待優化

招股書顯示，創世紀在過去兩個財政年度的經營業績呈現出穩定增長的態勢，尤其集團截至今年3月底止9個月的業績成長更為顯著：

如上表所示，2017年6月底止財年，創世紀收益及淨利較上一財政年度分別實現20.2%及13.5%的增速，惟毛利率小幅下跌；到了2018財年集團經營業績有了明顯的改善，進步神速：創世紀截至今年3月底止9個月實現收益同比增長36.2%、毛利率明顯上升至40.9%，以及最重要的，公司期內淨利潤增長近一倍達到396.5萬元（新加坡元，下同），9個月時間創世紀的盈利成果已經超過2017財年全年取得的成績，收益也近乎達到上年度全年的水準。

按服務類別劃分，近年來創世紀的搜索引擎行銷服務業務仍然是集團最重要的收入及利潤來源，營收占比保持在80%以上，當然從集團2018財年首9個月業績表現來看，創意及技術服務以及社交媒體行銷服務的貢獻比例也在提升：

（創世紀三大業務類別往期收入貢獻占比及變化情況 來源：港交所）

資料顯示，近期創世紀來自創意及技術服務業務的收入明顯增加，同時其占集團整體收入比重呈現上升的態勢，而其恰恰也是目前創世紀三大業務中毛利率水準最高的一個門類，這部分的可觀成長，這對於集團優化自身業務組合及收入結構，提升其綜合盈利能力水準及經營效益還是頗有助益的：

（創世紀近期主要財務比率 來源：港交所）

依賴最大供應商與醫療界別客戶，風險疊加

總體來看，創世紀雖然貴為新加坡首屈一指的線上行銷服務提供商，但其發展至目前綜合體量仍然不算大，不過正如公司在新財年表現出來的迅猛增勢，處在上升通道的創世紀未來仍有繼續成長的空間。然而我們也看到，除搜索引擎營銷服務之外，創世紀的創意及科技服務和社交媒體營銷服務這兩個業務板塊雖然在這兩年為集團帶來的收入貢獻不斷增加，但規模仍然太小，集團的營收及利潤壓力依舊很大程度上依賴於搜索引擎行銷服務業務這個頂樑柱。

而這也是創世紀未來發展不得不面對的一個風險因素。招股書顯示，創世紀在往績記錄期間相當依賴其最大供應商提供搜索引擎營銷服務，於2016及2017財年，以及2018財年首9個月集團來自最大供應商的服務成本分別占服務總成本的89.2%、90.6%及89.7%，足見這個最大供應商對創世紀的重要性。而一旦由最大供應商提供的服務出現任何中斷，或是對方終止與創世紀的協議，公司的營運、盈利能力以及業績表現必然受到重大不利影響。

除了過分依賴於最大供應商，創世紀也面臨行業客戶集中度過高的風險。於2016及2017財年，以及2018財年首9個月，創世紀來自醫療界別的客戶收益分別占其總收益的41.6%、41.2%及37.6%，醫療界別客戶成為集團業務的支柱。假若限制醫療界別客戶投放廣告能力的廣告法律或規例，或專業守則出現變動，公司無法保證能夠物色其他界別且能帶來同等收益水準的新客戶，這對創世紀未來的穩定發展也是個不可小覷的威脅因素。

雖然細究起來，創世紀這疊加的風險因素必然為其長遠發展帶來不小的壓力，不過若能順利來港上市並獲得市場及投資者的認可和支持，有了資金助力與港股市場這個可盡情施展雄心的大平台，創世紀也將迎來更多機會，所謂機遇與挑戰並存，想必創世紀已經做好了準備，祝它好運吧。

作者：彭小留

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