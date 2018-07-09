〈小米IPO〉劉強東力讚小米上市讓股民賺錢最牛 華為高管暗諷驕傲自滿

小米 (1810-HK) 今 (9) 日正式在香港主板上市，每股定價港幣 17 元，估值 543 億美元，不少業界領袖紛紛對其表示祝賀，不過也有企業高管話說的很酸。

其中，中國電商行業巨頭京東 (JD-US)CEO 劉強東對雷軍將 IPO 股價定在最低價位表示讚許，他說自己看至雷軍在最後定價的時候，終於定在最低價位，不知道為什麼他如釋重負！

劉強東說，前幾年資本泛濫，很多創業公司享受了超高一級市場估值，這給很多創業者造成了假象，有的人甚至真的相信自己可以值這麼多錢！現在可能到了裸泳時候了！

他奉勸後回的獨角獸們向雷軍學習，做到讓股民賺錢才是最牛逼的事情！去股市割韭菜的，沒有資格成為企業家！

不過，正所謂「同行如敵國」，就在小米上市前夕，華為管理層在微信朋友圈「贈慶」，暗指小米驕傲自滿，強調要持續貢獻才是國家棟樑。

華為消費者業務總裁余承東在朋友圈貼上一幅 3 棟高樓的照片，並寫道：「很多中國企業把上市以及上市之後的一夜暴富，作為成功與偉大的標誌。從這個角度看，身邊這 2 棟才 50 來層的樓無比高大，遠處那個 100 多層真正最高的上海中心，卻顯得低矮很多！」

余承東寫道：「企業經營是一場沒有終點的馬拉松。而真正持續為國家不斷貢獻更大長期價值的，應才是的真正國家棟樑！從不驕傲自滿，但也絕不妄自菲薄！！」