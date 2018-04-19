振樺電股利政策出爐 普通股獲配息6.2元 甲種特別股3.9元

振樺電 (8114) 去年 EPS 達 8 元，董事會決議普通股配發現金股利 6.2 元，發放率為 77.5%，股息殖利率為 4.9%，至於甲種特別股則將配發 3.9 元現金股利。該公司併入瑞傳後，去年第四季合併營收 21.67 億元，創歷史新高，但因進入調整期，營業利益 2.03 億元，季增 34%，年減 8%，稅後 2.1 億元，季減 21%，年增 20%，EPS1.98 元。



累計全年合併營收為 56.73 億元，營業利益為 7.48 億元，年減逾 2.8%，稅後 7.19 億元，營收獲利均創高，EPS8 元。本業獲利衰退，主要是去年匯率與原料環境不佳等因素所致。



由於去年合併瑞傳採用甲種特別股的方式為之，振樺電為顧及普通股股東權益，仍配出 6.2 元的現金股利，但考量甲種特別股轉換後股本將膨脹到 10 億元以上，因此今年不配發股票股利。而持有甲種特別股的雲川興業 (含瑞傳創辦人張稜衡家族、蘭亭投資與中國衛浴大王唐台英等) 則獲 3.9 元現金股利發放，以私募價格 147.5 元計算，股息殖利率約 2.6%。



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