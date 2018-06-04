振樺電三合一首攻COMPUTEX 打造全方位O2O解決方案品牌

連續併入美商 KIOSK 與瑞傳的振樺電 (8114)，今年是三合一後首度揮軍 COMPUTEX，展示全新自助服務 KIOSK 機種，包含點餐、購票、報到、會員紅利機制、及支援多種支付方式等功能，持續朝全方位線上線下(O2O) 解決方案邁進。總經理陳茂強表示，今年的 Computex 產品組合是該公司迄今為止所展示最多樣化和精彩的陣容。從 Hybrid 行動 POS，All-in-one 多功能 POS 終端機，超薄 POS 終端機，到自助式服務設備 kiosk，振樺電已建立最完整的產品線，符合零售和餐飲業未來的消費趨勢。



其中，針對速食產業所推出的全新 32 吋自助式服務機台，Apollo KT-3200 系列結合條碼掃描、票據列印、NFC 感應讀卡機，亦可另行整合客製化 EMV 支付裝置架，不但提供消費者更多元的消費方式，也能加深對品牌的連結度。而該系列機種的極簡造型設計，搭配單掛直立、雙掛直立或是壁掛的配置選擇，讓終端業者可輕鬆裝置於餐飲環境中。



強調模組化設計，21.5 吋 Stellar KT-2100 系列能依照不同客戶的需求，彈性搭配多元模組化配件如條碼掃描器、票卷影印、紙鈔辨識器、找零機及發卡機等。至於 22 吋的自助式服務機 - Benchmark 系列，以手機外觀設計發想，將售票、收據、掃描、付款等機器整合並串接至自助服務程式中，能廣泛應用在餐廳、零售、商場、運輸、戲院等場所。



22 吋的自助式服務機 - Commerce 系列，則提供多樣的金融識別配備，使其能滿足各種不同客戶端的交易行為模式。可使用的交易方式如現金支付 (包含發鈔及回收功能)；NFC 通訊掃描、信用卡及現金卡支付並且設有零錢裝置、票卷掃描及收據列印。另外，亦可搭配第二顯示螢幕與媒體撥放程式，提供業者崁入宣傳廣告影片以及相關的資訊內容。

