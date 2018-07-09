君耀-KY將併入國巨 合併基準日暫定為9/28

君耀 - KY(6422)今日針對國巨今年 4 月 27 日董事會通過公開收購取得君耀 - KY 百分之百普通股股份，召開重大訊息說明會。君耀 - KY 財務長黃少仙表示，此合併案尚須經 8 月 10 日股臨會決議通過，暫定合併基準日為 9 月 28 日。君耀 - KY 表示，國巨已在 6 月 27 日完成公開收購股份之交割，取得君耀公司 33,521,306 股，持股比例達當日在公開資訊觀測站公告，已發行普通股份總數 (即 41,753,306 股) 之 80.28%。



君耀 - KY 指出，今日召開董事會通過與國巨百分之百子公司英屬開曼群島商國巨控股股份有限公司 (國巨開曼子公司)，進行現金合併，君耀 - KY 為存續公司，國巨開曼子公司為消滅公司，並由國巨以現金支付，合併對價為每股新台幣 73 元。



君耀 - KY 說明，但此案尚須經股東會決議通過，預計 8 月 10 日召開，股東會通過後，君耀 - KY 將依規定向證交所申請終止上市買賣，君耀 - KY 可轉換公司債也將於櫃買中心終止上櫃買賣，並撤銷公開發行，暫定合併基準日為 9 月 28 日。



君耀 - KY 總經理曾國修說，此次合併是因緣巧合。黃少仙進一步表示，此次合併後將成為國巨百分之百子公司，將以自身產品優勢融入國巨集團的資源整合，除可透過國巨在全球市場的佈局及銷售通路，將銷售區域擴展至全球市場外，並進一步發揮彼此在技術、製程與管理方面的綜效，有效滿足全球客戶與市場需求，為產業與集團股東創造更高價值。