君耀-KY賣給國巨9/28下市 小股東最關心股利能否順利發放

君耀 - KY (6422-TW) 今 (9) 日召開董事會，通過由國巨 (2327-TW) 開曼子公司現金收購案，君耀指出，預計 8/10 召開股東臨時會，若順利通過，9/28 將撤銷公開發行下市，未來將由國巨主導全球銷售，整合雙方產品線，一起打「世界盃」，不過君耀坦言，現在小股東最關心的，是去年盈餘分配每股 3.5 元現金股利能否順利發放，君耀指出，將由 8/10 股臨會決定。

國巨日前宣布，將以每股 73 元收購君耀 - KY 100% 普通股 (4175.3 萬股)；至 6/27 止，國巨已取得君耀 3352.1 萬股，占比 80.28%，剩下股份將以現金合併方式收購，以每股 73 元計算，總收購金額 30.48 億元。

君耀 - KY 表示，根據法規被收購超過 70% 股權，公司就自動下市，最快 9/28 是合併基準日，君耀也將在同日下市；目前小股東最關心的股息何時發放，能否順利入袋，若除息基準日無法趕在 9/28 之前，小股東恐怕會無法領到股息；對此君耀 - KY 表示，有待 8/10 召開股東臨時會及董事會後決定。

君耀 - KY 指出，公司主要營業項目為電子保護元件生產、製造及買賣，目前 9 成以上外銷到中國大陸，其餘則是日韓、印度等國家，國巨主要銷售市場則是歐美，未來 100% 國巨持股後，將由國巨主導全球銷售及通路佈局，還有雙方產品線，一起打「世界盃」。

君耀 - KY 2017 年營收為 27.07 億元，創下歷史新高，今年有望年增 1 成，衝上 30 億元大關，新建的浙江嘉善廠預計第 3 季底將完工，第 4 季有望順利量產。

國巨日前表示，收購君耀 - KY 的目的，主要是因為增加產品組合，擴大提供客戶在被動元件的一次購足服務，同時透過公司在全球市場的布局及銷售通路，將君耀 - KY 的保護元件原本以中國大陸為主的銷售區域，擴展到全球市場，也能持續強化公司在車用電子及工業規格利基型市場的布局，並進一步發揮雙方在技術、製程及管理方面的綜效。

國巨本次公開收購君耀 - KY 若成功，將能擴大公司被動元件的規模，並提升國際競爭力，也能更快速有效服務全球客戶，為產業及股東創造更高的價值。