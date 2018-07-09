玉晶光6月營收年增近2成 股價除息前棄息賣壓重

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收達 5.87 億元，月增 12.68%，年增 19.38%，第 2 季營收 15.87 億元，季減 12.9%，年增 12.09%，累計前 6 月營收為 34.09 億元，年增 17.47%，法人看好玉晶光今年美系蘋果客戶訂單動能，但玉晶光除息前股價棄息壓力重，走勢與大立光明顯不同調。

玉晶光今年將配 3.5 元現金股利，是近 5 年來首度配發股利，預計 7 月 12 日除息，不過玉晶光今日股價與大立光 (3008-TW) 強勢上漲表現不同調，終場下跌 19 元或 4.13%，以 441 元作收。

證券分析師黃漢成研判，玉晶光股價走跌，主要仍是來自除息前的棄息賣壓影響。

玉晶光則指出，公司目前客戶端產品送樣認證進度順利，未來將持續專注在客戶訂單與良率提升。

相對玉晶光股價走跌，股王大立光今日收盤上漲 6.84% 或 315 元，收盤價報 4920 元，成交量放大到 1121 張，外資、投信及自營商全數站在買方，合計買超 248 張；今日外資買超張數高達 169 張，是近 2 個月來單日外資買超大立光最多張數。

大立光日前也已公布 6 月營收，達 45 億元，月增 4.36%，年增 16.82 億元，第 2 季營收為 122.96 億元，季增 38.51%，年增 8.68%，大立光預估，7 月營收將更勝於 6 月。而分析師認為，大立光第 2 季每股純益將可上看 40 元。