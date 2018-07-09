〈小米IPO〉買升多過買跌 小米期權客已賺逾1倍 惟分析師不寄厚望

小米 (1810-HK) 今 (9) 日上市，其衍生產品亦於同日推出，當中，於港交所交易的 7 月到期，行使價港幣 17 元的小米看漲期權成為市場成交的焦點，於 13 時 20 分，該期權的成交量超過 1420 份，其次為行使價港幣 16 元 7 月到期、及港幣 17.5 元 8 月到期的看漲期權，成交量亦分別超過 670 份及 400 份，相反，看淡的期權，最多成交的為行使價港幣 16 元 7 月到期，成交只有 101 份。

今早小米股價跌破發行價，該份 7 月到期港幣 17 元行使價的看漲期權一度跌至港幣 0.15 元，而隨著小米正股收復失地，已反彈至港幣 0.35 元附近，升幅逾倍。

截至中午收市，共有大約 2900 份小米期權成交，其中有約 2700 份看漲期權和 239 份看跌期權。

今早 18 隻小米輪有 16 隻有成交，至中午成交中位數港幣 700 萬元，合共港幣 4 億元成交，佔窩輪市場 4%。

小米今低開 2.35%，報港幣 16.6 元，盤中一度跌近 6%，低見港幣 16 元，不過其後買盤逐步吸納，臨近中午收盤更一度觸及港幣 17 元的招股價，半日報港幣 16.98 元，較招股價跌 0.12%，成交近港幣 53 億元，是上半場最活躍的股份。

新浪財經引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，小米互聯網服務不到 1 成，淨負債又超過人民幣千億元，實在難以說服自己給予如此高估值，而且在審視完中證監 84 條問題後，令人質疑小米本身是否有很多重要資訊未向本地投資者詳細披露。

植耀輝指出，除了第 5 條向董事長雷軍送贈近人民幣百億獎勵外，第 14 條亦提到「如果公司在約定時內沒有實現合格上市，優先股股東有權要求公司以下列兩者孰高的價格贖回其持有的優先股：投資成本＋年複利 8%＋已宣佈但尚未支付的股息，或者贖回時點市場公允價值」。

他認為，是否這才是令小米必須急著上市的根本原因？留給投資人自行判斷。