大同條款過關 經營權爭奪戰將正式開打 大同股價噴漲停 創18年新高

公司法修正案通過「大同條款」，未來持股逾 50% 的股東將有權不經董事會即召開股東臨時會，大同公司派的經營權陷入有史以來最嚴峻的挑戰。大同週一 (9 日) 股價在經營權爭奪戰開打的預期下攻上漲停 30.9 元價位，創 18 年以來新天價。上週立法院通過公司法修正案，其中第 173 條之 1 明訂，持股過半且持有期間逾 3 個月的股東，得自行召集股東臨時會。一般認為，此俗稱「大同條款」的法案通過之後，未來董監持股偏低的公司派，隨時可能面臨市場派的挑戰，上演經營權爭奪戰戲碼的機率大增。



目前以三圓建設董事長王光祥為首的市場派掌握大同股權逾 35%，其中王光祥即透過三家投資公司掌握股權超過 10%，是目前檯面上單一最大股東，他也不諱言對於「大同條款」通過後全面改選大同董事的期待。因此，週一大同股票即在經營權爭奪戰將正式開打的預期之下噴出漲停，以林蔚山、林郭文艷夫妻為首的大同公司派，面臨的挑戰將更嚴峻。