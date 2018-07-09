佐登-KY Q2營運創高 全年營收拚增4成 EPS估逾7元

佐登 - KY(4190) 第二季營收 8.01 億元創新高，季增 15%，預估 EPS 將超過 2 元。下半年為中秋、年終兩大檔期，搭配多款新產品上市，全年業績將逐季成長，營收有望挑戰 32-33 億元，年增率逼近 4 成，EPS 超過 7 元，較去年倍數成長創新高。佐登積極擴大通路，包括台灣、中國和馬來西亞等市場的直營門市、加盟門市、區域代理及百貨通路等銷售通路，另外在中國也新增區域代理客戶，目前已有二區簽定代理合約，增加佐登在中國的覆蓋率，同時也推出多款課程與產品升級搭配組合，並持續搭配高階課程和醫美勾兌，提高會員回店率。



6 月自結單月營收為 2.60 億，年成長 36.97%；第二季自結營收為 8.01 億元，季增 15.58%，創單季歷史新高。累計今年上半年營收 14.95 億元，年成長達 40.86%。



佐登表示，4、5 月受惠母親節活動檔期，課程服務與產品銷售均寫下亮麗成績單，6 月雖母親節檔期結束為傳統淡月，但在醫美與高階課程勾兌，台中旗艦二館開幕慶產品熱賣，月營收達 2.60 億元，年成長 36.97%，維持高檔表現。法人預估，第二季毛利率應可持穩，EPS 將超過 2 元。



展望下半年，佐登第三季和第四季分別在中秋節和年終兩大檔期，並搭配與日本原料大廠 Technoble 及近畿大學與共同的 BA-5 肌密抗皺原液正式上市，另有潔顏慕絲、眼部精華液和多款精油等新品上市，帶來新成長動力，下半年營運可望逐季創高，全年營收有望挑戰 32-33 億元，年增率逼近 4 成，EPS 約 7-8 元，較去年倍數成長。