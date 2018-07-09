〈小米IPO〉小米首日下跌 彭博：不斷擴大的全球業務 有助小米增長

小米 (1810-HK) IPO 發行價 17 元港幣，市值 543 億美元，可說是全球科技股前 3 大 IPO。然而市場反應冷淡，開盤跌破發行價至港幣 16.6 元，下跌 2.35%。不過，據《彭博社》認為，從長期來看，不斷擴大的全球業務可能有助小米市值的增長。

小米目前是全球第四大手機廠，產品包含通訊和家電，像是行動電源、音響、電視、掃地機器人、空氣清淨機等。2017 年小米營收 1146 億元，年增 67.5%。2018 年第一季年增 85.7%。其中，電商和零售營收占 63.7%，網路服務占 8.6%。小米的目標是成為科技產業的領導者的並引領中國企業邁向全球市場。

「八年前，幾乎沒有人相信小米會成功，」雷軍在一段談話中表示。他表示短期股價不是最重要的，長期價格才是最重要的。

小米此次的 IPO 吸引了眾多一線投資者參與，像是 George Soros、李嘉誠、馬雲和馬化騰。機構投資者像是 Hillhouse Capital、高通和中國移動也參與了此次的發行。高盛集團、摩根士丹利、和里昂證券則以聯合贊助的方式協助小米的首次公開募股。

小米與其他科技大廠本益比預測 (圖: bloomberg)

不過，如果小米情況繼續惡化，股價跌幅擴大至 17.2%，那麼最初作為 Series F-2 優先證券購買的股票也將在落到水平之下。《彭博社》認為，大多數股票從交易的第一天到第一年底時都會下跌。尤其從六個月到一年的時間內將特別難熬。

儘管如此，雷軍表示:「在中美貿易戰的這個關鍵時刻，全球資本市場不斷變化，儘管宏觀經濟形勢遠非理想，但我們相信一家偉大的公司仍能迎接挑戰並嶄露頭角。」