全新下半年業績有望加溫 今除息漲3%一日填息

三五族廠全新 (2455) 在中興通訊事件 4 月中爆發後，客戶下單轉趨保守觀望，5 月營收轉為負成長，剛公布的 6 月合併營收 1.73 億元，月減 9.06%，年減 8.06%。不過，通訊 RF 等相關產品 7 月起將進入新機拉貨潮，出貨加溫，而發射端 LD DFB 也通過大陸廠商的認證，VCSEL 用於智慧型手機也拚下半年通過認證，今日除息 2.5 元，盤中上漲 3 元漲幅超過 3%，一日完成填息。美國商務部 4 月 16 日以中興違反和解協議為由，禁止中興通訊七年內與美國企業有任何包括零件、商品、軟體和技術等業務往來，導致整個供應鏈的短期心態趨向保守，受此影響，全新業績從 5 月開始轉弱，年增率轉為負 0.99%，6 月營收更下滑至 1.73 億元，月減 9.06%，年減 8.06%。今年上半年營收為 11.15 億元，年增 5.56%。



雖然光通訊業務受中美貿易影響，現階段供應鏈相對保守，後續訂單要視美中貿易、中興事件演變，無法預期。不過，通訊的 RF 相關產品表現相對穩，6 月業績持平，7 月進入客戶新機拉貨潮，出貨可望加溫，其他產品亦有機會隨旺季向上。



至於新產品開發進度，全新的發射端 LD DFB 已通過大陸廠商的認證，第二季開始出貨到中國市場，VCSEL 用於智慧型手機也拚下半年通過認證。