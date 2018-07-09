富邦媒「超級品牌日」單日訂單成長6倍 今再攜手伊萊克斯搶市

富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網於日前啟動「超級品牌日」計畫，創下品牌業績成長 5 倍的佳績，今日宣布再推出「Electrolux 伊萊克斯超級品牌日」。momo 購物網表示，看好品牌日所帶來的效益，此次活動不僅有商品優惠，更祭出總市值近百萬元的品牌抽獎好禮，期望達到平日 5 倍以上的業績，再創品牌全年單日銷售的新高峰。消費市場進入高度競爭，「深耕品牌」是 momo 近年發展的重要策略。momo 購物網認為，在新零售的大趨勢下，品牌行銷思維面臨全新變革，不少品牌商希望跳脫「一年僅借幾檔大促做活動」的限制，結合通路平台及品牌資源打通線上線下，以更直接的方式來回饋品牌消費者；momo 期望，不只是做為單純銷售的通路平台，還能提供品牌宣傳、聯合行銷、O2O 串聯等多元化的營運模式，而首波與 ASUS 共同推出的「ASUS 超級品牌日」，不僅活動當天該品牌的業績較平日成長 5 倍、訂單量亦較平日成長 6 倍，成果顯著。



momo 購物網指出，對於品牌而言，透過「超級品牌日」來進行高效的線上線下整合行銷，不僅可以降低自身運營及行銷成本，更幫助品牌在活動推廣時達到一定的效應，從而聚焦深耕品牌形象，提升品牌忠誠度；同時，也能在這個消費訊息爆炸的時代，讓訊息精準直達目標消費者，實現轉換率與購物幸福感的雙重提升，逐步推升消費者的購買力。接續 momo 也將與品牌開創更多元的合作與創意行銷模式，共同開拓市場商機。