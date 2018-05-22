電競商機大＋深耕高階市場 曜越今年雙率可望雙創高 獲利彈跳

電競市場擴大，曜越 (3540) 品牌力發揮，今年在高階電競水冷主機佈局收效之下，帶動營收獲利攀高，法人評估，今年毛利率上看 35% 再創新高紀錄。其中，第二季為傳統淡季，雖有 COMPUTEX 等大型展會費用提列，但因單季營收估計仍將超過 9 億元，EPS 估計上探 0.6 元，年增率挑戰近倍，淡季不淡，下半年旺季成長可期。



曜越深耕電競市場多年，為老牌電競零組件與周邊品牌，近年受到電競市場起飛，品牌力發揮，獲得電競玩家的青睞，業績已經連續三年有雙位數成長，表現穩健，今年前 4 月營收 13.4 億元，年增 19.74%，按照營運軌跡評估，下半年業績將優於上半年，單季營收可望再創高峰，全年營收上探 40 億元，年增約 15%，明年仍看好持續雙位數成長動能。



值得注意得是，曜越持續深耕高毛利的機種，近年推水冷式主機，除了平均單價 (ASP) 提升，並有效帶動毛利率走高，因此，根據法人評估，今年 4 個季度，僅第二季因淡季因素，毛利率將低於 35%，其餘 3 個季度均在 35% 以上，全年平均毛利率約 35%，續創新高，營益率則上看 5.5-6% 創高，較去年大幅增加 1.5-2 個百分點，將帶動本業大幅成長。





