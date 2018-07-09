創業家除息首日盤中完成填息 雙大策略為H2營運添柴火

創業家 (8477) 今日除息，每股配發現金股利 0.82 元，而創業家上半年營收表現亮眼，上半年營收年增逾 42%，達 24.48 億元，也激勵開盤股價即漲 5.78%，最高來到 53.10 元，盤中完成填息，後股價走軟，壓回至平盤附近。創業家董事長郭書齊表示，上半年通常為零售業的淡季，但公司仍持續維持高營收及獲利的成長，第一季稅後淨利 1,708 萬元，年增 82.02%，EPS0.83 元，創上櫃以來的新高點，第二季累計營收達 11.78 億元，年增幅度達 33.18%，維持高度成長競爭力。



展望第三季度，郭書齊指出，創業家首波戰略將祭出雙「大」行動，生活市集、好吃市集及 3C 市集將針對大組數商品推出新的策略性操作，目標企業型用戶及批發客群；子公司松果購物則瞄準大型家居商品客約配送市場，期待雙大策略將為下半年的營收帶來大幅成長，為下半年營運開啟新頁。