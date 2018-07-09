雷軍：小米(01810-HK)上市股價遠超公司預期

有小米(01810-HK)的地方就有關於CDR的追問，雷軍今日上市儀式後早早離場，記者圍追堵截問有關CDR計畫之問題，雷軍稱兩週前與證監會反覆溝通達成一致意見暫緩CDR發行計畫，先上港股等運轉合適後擇機再上CDR。他又指，因CDR是很重要的試點，要確保萬無一失，目前並非港股和CDR同時上的最佳時間點。

今日小米開市股價「破發」，雷軍稱還未看過股價，但據同事說已經遠超公司預期，小米是基本面出色的創新公司，長期表現會越來越好。於今日傳媒午宴上，公司首席財務官周受資亦稱公司未來有良好策略及很多發展機會來支持公司發展，更看重公司長遠的表現，而非短期股價波動。

公司高級副總裁王翔稱，公司十分注重海外市場發展，今年一季度海外市場佔總收入比重約三成，期未來這一比重可達50%。公司未來會拓展更多西歐國家市場，同時亦對北美及拉美市場均十分有興趣拓展。周受資又指，未來會拓展更大國際市場，但目前會專注於把現有市場做紮實。

文：鄒舒惠

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