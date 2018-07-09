搶搭印度成長列車 兩大變數：油價、持有時間

文╱林讓均

印度對企業來說，是最後一塊高速成長的超級市場，不可不搶，那對一般投資人而言，該不該搭上這班列車？

《遠見》獨家專訪印度最大資產管理公司 ICICI 保誠資產管理公司（ICICI Prudential Asset Management Company）投資長奈倫（Sankaran Naren）。他在印度金融業界有 27 年經驗、基金操盤經驗超過 13 年，是印度金融市場的意見領袖。

ICICI 保誠資產管理公司的總管理資產規模超過 500 億美元，自 2014 年以來，規模複合增長率逾 24％，在奈倫的帶領之下，陸續被信評機構「晨星」與《亞洲資產管理雜誌》評選為印度最佳基金公司。

身形高大圓滾、笑聲朗朗的奈倫提出印度投資建議，以下是精采分享：

印度在莫迪總理四年執政下，有三方大主要改革方案，首推 GST（商品及服務稅）的施行，這是一個革命性的成就，影響擴及各領域。

第二，是金融服務的普及，讓更多人可以開戶，以利於推行數位化平台，線上就能滿足各種需求。

第三，大力推行基礎建設，印度的基礎建設還不到位，到處都在大興土木，現代化建設可能將持續 30～40 年。

雖然改革的效果還須觀察，但已顛覆許多產業，包括基金業的運作。

相對於其他新興市場，印度的首要優勢在於是人口第二大國，而且有企圖心追上先進國家，不只要像莫迪所說，在 2025 年經濟翻倍成長，依照人口規模來說，我們有能耐成為全球第一大經濟體。

但與印尼、巴西等能源輸出國家相比，印度最大的劣勢就是仰賴石油進口。今年以來油價劇烈波動，讓印度受到很大衝擊，如果油價一桶漲 30 美元，那麼印度得多花 450 億美元在油價上。

油價上漲影響層面很大，這就是為何美國與許多經濟體要升息的主因之一。現在美國十年期公債殖利率都已經要到 3％了，這些因素加重了印度盧比的貶勢。

油價上漲、盧比貶值，讓印度央行採取鷹派立場升息。然而不管油價漲不漲，印度央行的立場一直很鷹派，印度利率也幾乎是全球最高的。即便通膨率下跌，印度利率還是高，這和其他經濟體的劇本不太一樣。

也因此，儘管美國處於升息循環、公債可能飆破 3％，但我們對印度債市有信心，因為相對於其他市場，印度有高利率的利差保護，目前十年期公債殖利率高達 7.8％，資金不至於大幅撤出。

只不過，美國加速升息將讓美元走強，可能讓印度盧比持續蒙受貶值壓力，好在美元不可能一直走升、聯準會升息效果也有限，因此問題不大。

目前我最擔心的問題是油價，如果油價持續驚驚漲，對印度通膨率與盧比的衝擊會更大，因此投資人雖有高利差保護，仍可能因匯損而傷及收益。

因此，如果對印度投資只要看一個指標，那我會說「就是油價」，這是短期最核心的影響因素。

長期投資 可預期合理報酬

然而，我建議投資人對印度，要採取長期投資策略。印度做為地表最大的民主國家，改變總是比你想像得慢，基礎建設也可能因為土地徵收等問題而延滯。但我必須說，莫迪在這四年確設立了明確的改革架構，經濟體質正朝好的方向進展。

所以在未來 30～40 年，印度都會持續成長，醞釀著很大商機，這將反映在企業成長上，增加公司債與相關類股的持有價值。

至於印度股市，已到高水位，若干中小型股的確貴了，但大型股還在合理價位，所以我們的資產多配置其上。我們並不相信印度股市的年增率還會大幅攀高，然而就長期架構而言，還是值得布局。

總歸而言，我覺得投資印度最該關心兩件事：油價波動、持有時間。

如果你相信油價不會飆破 100、上到 120，並對油價變動有合理的接受度，又願意長期投資，那麼未來 5～10 年，印度就是一個好選擇。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 7 月

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