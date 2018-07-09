北市房價回穩 10行政區上漲 南港漲16.6%稱霸

根據實價登錄資料，今年前 5 月台北市 12 個行政區房價，有 10 區相較於去年同期呈現上漲趨勢，其中南港區成長 16.6 %，為年成長幅度最大之行政區，每坪房價重返 5 字頭大關，而大同及萬華區房價呈現下跌。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，去年第 4 季起壓抑已久的自住買氣開始出籠，今年態勢更為顯著，交易量穩定，因此大多數行政區皆已止跌回穩。

為了排除交屋價格影響，全國不動產企研室排除屋齡 4 年以下的新成屋，針對近兩年前 5 月房價統計走勢，發現今年以來有 10 個行政區較去年房價呈現上漲趨勢，漲幅在 0.7%-16.6% 之間。其中南港區漲幅達 16.6 %，每坪上漲 8 萬元，回升到 5 字頭，上漲最多；而依序為北投區每坪增加 3.7 萬元、增幅為 9% 居次；第三名為中正區每坪增加 3.8 萬元，漲幅 5.7%，並重返 7 字頭大關。

張瀞勻指出，觀察這 2 區交易狀況，發現為大樓及套房產品拉抬房價，尤其近 2 年許多企業搬遷至南港區，使得上班族轉向周邊租屋購屋，像是南港車站以及研究院一帶，帶動中小坪數產品，不少企業主及上市公司主管就近購屋，二房至三房需求仍有。

而南港區漲幅居冠，觀察實價資料，主因在於去年多成交低單價物件，光是單價 40 萬以下交易就有 20 件，但今年僅 12 件，全國不動產南港加盟店店長潘安迪指出，今年以來受到東區門戶計畫帶動，屋主惜售心態增強，但部分就業人口有急迫購屋需求，帶動整體價格上揚，尤其是中古屋大樓、公寓產品有剛性需求加持，反觀在重劃區的高總價物件仍在修正階段。

至於今年以來房價下跌的大同區、萬華區由於住宅區房市題材少，加上多數屋主持有時間較早，取得成本較低，議價空間大，分別下跌 2.8%、1.3%。