外匯局：中國外匯儲備規模有望在波動中保持穩定

7月9日，國家外匯管理局有關負責人就2018年6月份外匯儲備規模變動情況答記者問。

上述負責人表示，6月，中國外匯市場總體平穩運行，國際收支基本實現自主平衡。國際金融市場波動性上升，美元指數微漲0.5%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。

今年以來，中國經濟運行保持穩中有進、穩中向好的發展態勢，但全球經濟復蘇出現分化，貿易摩擦震蕩升級，部分新興經濟體面臨資本外流和貨幣貶值壓力。中國穩健的基本面有效穩定了市場預期，跨境資金流動形勢保持基本穩定。

展望未來，中國將以供給側結構性改革為主線，進一步深化改革開放，加強創新驅動，中國經濟有條件保持穩定增長，為外匯市場平穩運行提供根本保障。另一方面，在貿易保護主義擡頭，美聯儲持續加息縮表，全球流動性有所收緊的背景下，外部環境不確定性上升。國内外因素綜合作用，我國外匯儲備規模有望在波動中保持穩定。

來源： 證券時報

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