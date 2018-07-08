香港豪門鄭裕彤家族罕見現身A股 周大福接手連續漲停

香港豪門鄭裕彤家族罕見現身A股 周大福高溢價接手的ST公司連續漲停！

「白衣騎士」周大福投資近期收購了一家負債累累且內鬥紛雜的公司。

2018年7月6日，ST景谷(600265-CN)再度收獲一個漲停板。在股市持續下挫、在2800點上下波動的時候，這家易主多次的公司，業績持續虧損的公司卻頻頻漲停，表現亮眼，因為它這次找到一位好買家。

作為普洱市景谷傣族彜族自治縣唯一一家上市公司，ST景谷的成立可謂「集眾之力」，由當地的林業總公司、電力公司、泰裕公司、投資公司、糖業公司共同發起，2000年上市。但讓他們沒有想到的是，這家公司上市不久即陷入多年控制權之爭，且業績虧損直至成為特別處理的ST股。

ST景谷控股7月2日晚公告宣布，周大福投資接手原股東小康控股持有的ST景谷30%的股份，轉讓完成後，周大福投資將成為ST景谷的控股股東，周大福投資的實控人鄭家純將成為新實控人。

在東方財富ST景谷的股吧裏，周大福投資被股民們稱為「白衣騎士」。

作為香港「四大豪門」之一鄭裕彤家族的長子，鄭家純目前全面執掌鄭氏家族產業，產業遍布地產、珠寶、百貨等。鄭家純是著名珠寶品牌周大福(01929-HK)、大型綜合企業集團新世界發展(00017-HK)、世界最大的百貨店新世界百貨中國(00825-HK)的實控人，還投資了數家港股上市公司。

不過，記者查詢公開資料發現，盡管在中國大陸地產零售領域多有布局，但在A股市場上，這是鄭家純第一次以意圖控股的方式直接現身。這也是繼李嘉誠不斷套現離場之後，首次現身大陸資本市場的香港豪門。

然而這位掌門人，卻用32.57元/股的價格買下了西南邊陲的這家虧損嚴重的公司，7月6日漲停股價也才25.96元/股，差交易價一大截。其出價伊始，便引來上交所的問詢函，要求充分披露定價依據及合理性，說明轉讓雙方及其實際控制人之間是否存在其他利益安排。

關於這次控制權變更的更多情況，記者分別致函ST景谷、周大福、小康控股，均未收到回覆。

7月6日開盤，市場揣測不斷，但這並未影響股價走勢，當日，ST景谷又收獲一個漲停板。

一位資本運營人士對經濟觀察報記者稱，這次方式為協議轉讓，大股東轉讓老股，價格由雙方商議，並沒有明確界限。

罕見出手

2018年6月30日，小康控股與周大福投資有限公司簽署了股份轉讓協議，小康控股擬將其持有的ST景谷公司30%的股份以協議轉讓方式轉讓給周大福投資。本次交易完成後，公司控股股東和實際控制人將發生變更。

周大福投資的控股股東為周大福企業有限公司，周大福投資的實際控制人為鄭家純，鄭家純將成為公司的實際控制人。

7月5日晚，ST景谷回覆上交所，稱在上述協議簽署日前30個交易日景谷林業股份的平均交易價格（前30個交易日的平均交易價格=前30個交易日的股票交易總額/前30個交易日的股票交易總量）為23.64元/股，本次股份轉讓價格相較於上述30個交易日平均交易價格的溢價率為37.78%。

並稱，本次交易定價綜合考慮了小康控股獲得ST景谷股份的各項費用等因素，經雙方友好協商後決定。在商議股權轉讓價格時交易雙方考慮了控制權溢價因素，周大福投資的企業性質較為特殊，為外商投資公司（台港澳與境內合資），其收購上市公司控制權需要考量的因素較多，而景谷林業不存在不符合外商投資公司收購的限制性條件。

作為香港的四大家族之一，鄭裕彤家族在港股市場的實力不容小覷。2015福布斯香港富豪榜，鄭裕彤以150億美元的財富，排行第三。

作為鄭裕彤的長子，鄭家純成為鄭裕彤過世後鄭家的掌舵人，旗下最著名的資產是著名珠寶品牌港股上市公司周大福。

2017年周大福凈利潤將近33億元，即便如此，周大福的前員工對記者稱，珠寶知名度高，但在鄭家版圖裏是比較小的一部分。

鄭家純為新世界發展的實控人，該公司2017年下半年營收243億元，凈利潤94億元。新世界發展為建基於香港的大型綜合企業集團，以地產業務為基石，經營範圍擴展至於香港、澳門及中國內地的四大核心業務，包括物業及酒店、基建、服務和百貨。

新世界百貨中國也是鄭氏家族資產，其是中國最大的百貨店擁有人及經營者之一。新世界百貨中國2017年下半年營收16億元，凈利潤為8604萬元，至2017年年底，集團經營管理36家百貨店及兩家購物中心，

周大福持股或曾持有的大企業包括平安銀行、首都機場、佐丹奴、四季酒店、新時代能源等等。

2011年時，新世界發展(00017-HK)主席鄭裕彤旗下周大福在場外減持中國平安(02318-HK)共套現達125億港元，周大福持股量降至2.42%。

截止2017年底，周大福控股有限公司持股北京首都機場股份(00694-HK)的股份23.86%，另外，周大福企業有限公司、新世界發展有限公司均有持股。2017年度，首都機場凈利潤為26億元。

港股上市公司新世界發展以及新世界百貨中國也為鄭裕彤家族旗下資產，並且實控人均為鄭家純。

2015年隨著周大福投資國內知名P2P平台拍拍貸，鄭裕彤家族的觸角還延伸到了金融領域，後拍拍貸美股上市，至今仍是拍拍貸的股東。

在港股多有布局的鄭氏家族此次卻出手收購了一家多次易主、負債累累的林業公司。

數次易主的林業公司

鄭氏家族買的這家殼公司——ST景谷上市不久就經歷了多次控制權之爭。中泰信用、森達國有、廣東宏巨、小康控股和一個大牛散戶吳用成了這次故事的主角，輪番登場。

ST景谷實際控制人張興海的兄弟張興禮曾公開表示：「我們進入這家公司之後才發現，它的債權關系遠比我們想象中覆雜，目前正在一步步理順關系。」

ST景谷於2000年上市，當時A股只有幾百家上市公司。當時，ST景谷每年上繳的利稅占縣財政收入的70%以上，是當地的經濟支柱，當地銀行均給予最高AAA評級。

上市當年，政策有了變動。2000年國家制定了限額采伐的措施，ST景谷的木材采伐量受國家下達的指標限制，主營業務小幅萎縮，主營業務收入同比下降了4.49%，2000年度的凈利潤有較大幅度的下降。上市第二年，大股東就曾經嘗試變更計劃。

2001年11月，其國有股股東景谷縣國資局擬將其持有的 6132萬股國有股中的4000萬股（占總股本的38.1%）轉讓給中泰信用擔保有限公司，每股轉讓價3.20元。若轉讓成功，中泰信用擔保有限公司（以下簡稱中泰信用）將成為景谷林業第一大股東。

中泰信用當年控股並未成功，2004年，終於以3.70元的價格從控股股東景谷傣族彜族自治縣財政局接受占公司總股本的29.81%的股份，成為第一大股東。

2008年底的時候，當時景谷的第二大股東景谷森達國有資產經營有限責任公司（以下簡稱“森達國有”）增持，以微弱之差成為景谷的第一大股東和實際控制人。

至2010年年報，森達國有持股占公司股份24.67%，中泰信用擔保有限公司24.42%，仍以微弱之差保持控股股東地位。2013年的春天，一個名為吳用的二級市場大牛散戶通過買入的方式增持，中泰擔保和吳用成為了一致行動人，之後中泰擔保借吳用又成為景谷的第一大股東，獲得上市公司控制權。然而就在當年，吳用就減持了手中所持股份。

2015年，廣東宏巨投資集團有限公司（以下簡稱廣東宏巨）通過司法裁定獲得中泰信用擔保所持ST景谷全部股份。隨後，其連續增持成為公司第一大股東。

2016年，又經過一輪控制權之爭，小康控股以持股42%成為控股股東。小康控股是重慶資本大鱷張興海的公司，在和景谷糾纏時，小康股份還未上市(601127-CN)，曾有投資人揣測要把小康股份裝入景谷，但其後，小康股份獨立IPO上市。

目前，景谷林業的資產形態較為單一，主要為天然林地和人工林地，總體資產規模較小，且非流動資產占比較低；景谷林業負債主要由大股東長期無息借款及應付職工薪酬構成，無其他第三方大額負債或或有負債。基於景谷林業的資產負債結構及合規經營情況等基本情況，結合收購方對景谷林業的盡職調查，收購方認為此次轉讓溢價合理。且稱，雙方對上市公司未來發展有良好的預期。

在數次控股權轉讓過程中，ST景谷業績堪憂。證監會規定連續三年虧損即退市，2011年、2012年景谷虧損，2013年凈利潤為正，2014年、2015年再次虧損，2016年扭虧為盈，2017年其凈利潤再次虧損三千多萬。

但按照ST景谷最新的公告稱，綜合觀察2018年上半年A股市場的控制權轉讓案例的溢價情況，本次交易的轉讓溢價處在合理的區間內。

買殼邏輯

在鄭氏家族的投資版圖中，ST景谷不是第一家林業公司。公開信息顯示，鄭氏家族還有一家港股公司叫綠心集團(00094-HK)，主業經營也為林業。

2015年，周大福子公司NewForest入主綠森集團，並改名為綠心集團。鄭氏家族的領軍人鄭家純是周大福的董事長，周大福通過兩家子公司對綠心形成控制，鄭氏家族後人鄭志謙現時是綠心董事會的非執行主席。

鄭氏家族入主後，綠心集團扭虧為盈快速發展，和國資委旗下中國林業集團合作，綠心旗下子公司綠心生態管理還與旭日塔拉、華展及貴采成立合營公司，共同經營生態修覆及綠化業務。綠心將借助內蒙古旭日塔拉、華展及貴采所提供的推廣平台、專案管理和技術咨詢等服務來更好地發展其綠色生態業務。另外，綠心還投資了江西木材公司，並支付了誠意金人民幣2，000萬元，發展國內木材貿易、物流與產業國。綠心數次選擇內地的林業公司進行合作，表明了未來將要打入內地林業市場的野心，綠心明顯希望能從內蒙古、江西等有政策扶持的地區著手，大力發展綠色環保業務。

對於未來，綠心集團CEO胡偉亮曾表示，改名讓公司業務範圍更清晰反映於公司名字中。綠心除了繼續經營森林業務外，亦有意拓展環保綠色產業，期望“全心全意做綠色事業”。

而ST景谷主要從事林化產品加工和人造板制造等業務，且擁有大量林地資源。

此外，也有市場揣測，鄭氏家族準備將其他優質資產裝入ST景谷這個殼，鄭氏家族旗下還有鐘表、能源、博彩諸多資產。

2008年，周大福進軍內地高端表業市場，專門成立了“周大福鐘表”來拓展鐘表業務，旗下代理就有 10個國際級名表品牌，包括波爾表、名士、柏萊？、瑞寶表、帝威？迪菲倫、ErnstBenz、法蘭穆勒、GP芝柏表、美利時及天格圖，周大福是天格圖大中華區獨家代理。同年，周大福收購亞洲最大高檔手表零售商宜進利的部分資產。當時，宜進利代理有勞力士、歐米茄等高級手表。收購成功後，周大福獲得了中國約 120個高檔手表零售店和超過 1000個中檔手表零售店。

2017年3月，周大福同意以31億美元收購澳洲能源企業 AlintaEnergy。Alinta通過一份電子郵件發送的聲明證實了該消息，但未提及交易價格。收購AlintaEnergy標志著周大福集團首次進入能源行業。

2015年，周大福向韓國仁川賭場項目投資 26億美元，以吸引更多中國遊客。除了韓國的項目，周大福還聯合遠東發展有限公司競投位於澳大利亞昆士蘭皇後碼頭布裏斯班娛樂場的開發權。

有分析指出，周大福投資溢價接盤ST景谷不排除是在為鄭裕彤家族旗下資產謀求A股上市平台，但也存在財務投資的可能。

是單純的財務投資還是為旗下資產布局A股上市平台，鄭家純出手ST景谷下一步的動作，目前仍留有懸念。

來源：經濟觀察報 責任編輯：張國帥

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)