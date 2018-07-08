宏達電拚Q3營運 新機動能待提升

台灣智慧手機今年來銷售慘澹，業者看壞 6 月銷售量恐再創低，回過來對照剛出爐的宏達電 (2498-TW)6 月營收表現，似乎也受到買氣冷清的影響，若要衝刺第 3 季的營運，新旗艦 U12 + 的銷售動能有待提升。

宏達電 6 月合併營收營收 22.3 億元，月減 8.8%，年減 67.64%，合計第 2 季合併營收 67.73 億元，季減 22.9%，累計前 6 月合併營收 155.6 億元，年減 49.25%。

台灣手機市場銷售受 499 之亂的衝擊，尤其是高階手機的影響更加明顯，電信三雄 5 月間吸走了逾 200 萬的用戶，電信通路申辦人潮銳減，預估可能要 3 個月的時間才能消化掉相關的衝擊，手機業者坦言，6 月手機市況恐仍會持續下滑，預估銷售量恐再創新低。

宏達電 6 月雖有新旗艦 U12 + 上市，可惜似乎在出貨及銷售上並未充分放量，6 月營收並沒有太大起色，反而比 5 月還少，新機效應有待進一步發揮，五月天限量機款預計在第 3 季推出，是否可在競爭激烈的高階手機領域衝出漂亮成績，仍有待觀察。

宏達電首季轉盈，主受惠業外挹注，董事長王雪紅在股東會掛保證，今年一定獲利，近期宣布將縮減製造部門員工 1500 人，占全球員工總數 6450 人的 23%，根據桃園市政府勞動局資料，宏達電桃園廠目前員工約 4077 人，換句話說，這一波將裁掉製造部門約 37% 的人力，主要是製造、後勤部門人員，以本國勞工為主，預計在 9 月底前執行完畢。

宏達電今年首季營收 88 億元，毛利率 - 3.1%，營業淨損 52 億元，本業仍然虧損，但在業外收入 316 億元挹注下，稅後純益 211 億元，每股純益 25.7 元，終結自 2015 年第 2 季以來連 11 季虧損。