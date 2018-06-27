〈大同股東會〉市場派傳年底發起股臨會再奪經營權 公司派是否溝通將看董事會

大同 (2371-TW) 今 (27) 日股東會，傳出以三圓建設為首的市場派多起勢力出現整合，將於年底再站經營權，媒體關注大同公司派是否會進一步主動與市場派三圓建設溝通，董事長林郭文艷強調，沒有任何接觸，至於未來會不會有互動，要在董事會再討論後決定。

大同經營權戰火並未隨著去年董事改選落幕，反而是讓市場派多起勢力出現整合，尤其是三圓建設董事長王光祥父子去年開始投入買進大同股票，據了解合計投資 53 億元，分別以羅德、三雅及競殿等 3 家投資公司買進，合計持股 10.01%；其中羅德持股 4.45%、三雅持股 2.95%，名列大同前 10 大股東名單中。

市場傳出，三圓建設董事長王光祥正等待立法院臨時會公司法修法，通過「股權過半股東得逕自召開股東臨時會」規定，不排除年底前召開股東臨時會，全面改選董事，爭取大同經營權。

根據前 10 大股東名單持股推算，市場派合計約持有大同超過 35%，如果再加上鄭文逸姪女鄭佳佳、新大同及欣同等市場派持股，保守估算市場派約有 40% 以上持股，較大同公司派可掌控的 20% 還高；換句話說，大同的經營權之爭，恐將一路延燒到年底。

媒體關心市場派勢力強大，詢問林郭文艷是否會與三圓建設溝通，或是會有進一步的互動，她則強調，沒有任何接觸，至於未來會不會有接觸? 郭文艷強調，「董事會再討論」。

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