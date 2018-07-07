〈旅行保障暗藏學問〉刷卡買機票贈送旅遊險 與另購旅平險差很大

暑假是旅遊旺季，國人出國人次已連續 8 個月年增率呈現正成長，今年 7 月可望達到 150 萬人次大關。出國去玩前，信用卡廣告總是強調刷卡買機票、支付團費，就送高額旅遊險，但是保險業者特別提醒，旅行社為旅客所投保的是「旅遊業綜合責任險」，在給付內容上與民眾自行投保的「旅平險」其實差很大。

保險業者表示，信用卡附贈的通常是「公共運輸旅行平安保險」及「旅遊不便險」，主要提供坐飛機等大眾運輸工具，發生延誤、意外時的保障，但國外醫療的「海外突發疾病」通常是沒有的。而自費的旅行平安險則多了「醫療險」，當在旅行中如果需要看醫生、住院，有醫療險才能得到補償。

除此之外，不同的銀行信用卡贈送旅平險還有不同的限制，例如：「只有保障在使用大眾交通工具期間或往返機場時」、「必須刷滿一定比例的團費或機票」、「只贈送持卡人本人旅平險」、「保障時間有上限」等諸多需注意的事。由於發卡銀行會根據成本、策略調整持卡優惠內容，所以購買機票或支付團費前，最好還是要跟發卡銀行詢問清楚。

其中，保障對象不同尤為重要，信用卡保障範圍僅限發卡人、配偶及未成年子女，換句話說，如果借別人的卡刷機票，就無法享用該信用卡提供的保險；反之，自費加買的旅平險則可以指定被保人。

台灣人壽表示，去（2017）年度出國旅遊的民眾中，逾 8 成是透過機場櫃檯或電話投保旅平險，電話投保的客群大部分是於出國當天或是前 1、2 天才投保，比例高達 83%，且電話投保簡易快速，保費可以直接以指定信用卡支付，相當符合忙碌現代人的投保需求。

除了電話投保，旅平險在今年第一季網路投保金額中排名第三。金管會統計，目前開辦網路投保的 14 家壽險、15 家產險業者中，今年前 4 月保費收入 7.42 億元，較去年同期增加兩倍以上，顯示網路投保旅平險的市場也愈來愈大。

沒有「醫療險」的免費贈送旅遊險保障恐不夠，台灣人壽建議民眾，出國投保旅平險一定要附加海外突發疾病醫療保障，以出國 5 天為例，只要多花 355 元，即可附加保額新台幣 100 萬元的海外突發疾病醫療險，若前往日、歐、紐、澳地區，保障自動提升為 150 萬；前往美國、加拿大地區，保障則自動提升為 300 萬，以符合當地高醫療水準支出，所有醫療花費只要符合保障範圍，在額度內均可實支實付申請理賠，保障最完整。

其次，投保醫療險一定要選擇有「急診｣給付的保險商品，且額度要足夠，一旦在海外身體不適，需緊急就醫時，可直接前往當地醫院掛急診就醫以免延誤病情

元大人壽商品精算部副總經理張銘修也表示，在國外旅遊時生病或發生意外傷害，不僅玩樂興致全無，衍生出的高額醫療費用，更是回國與康復後還要面對的煩惱；不妨參考旅平險搭配傷害醫療、海外疾病附約，平均一天保費不到百元，還可透過網路投保，讓整趟旅程都能玩得安心愉快。