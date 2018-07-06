龍湖地產(00960-HK)獲主要股東Charm Talent增持237.7股

龍湖地產(00960-HK)公佈，董事會已獲公司一名主要股東Charm Talent International Limited(Charm Talent)知會，於2018年7月3日至2018年7月6日期間於公開市場增持合共237.7股普通股公司股份，平均價格約為每股股份20.3395港元。

Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited(Silver Sea)全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited(HSBC International Trustee)以吳氏家族信託的受託人身份全資擁有。吳氏家族信託是於2008年6月11日由吳亞軍女士(吳女士)作為設立人及HSBC International Trustee作為受託人設立的一項全權信託。吳氏家族信託的受益人包括吳女士的若幹家族成員。吳女士亦為公司主席兼執行董事。

緊隨收購事項前，Charm Talent持有2,601,871,201股股份，相當於本公告日期公司已發行股本約43.87%。緊隨收購事項後，Charm Talent持有2,604,248,201股股份，相當於本公告日期公司已發行股本約43.91%。

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