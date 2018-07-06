【華冠投顧】大盤風險期未過 5G概念股硬梆梆

華冠投顧 范振鴻 分析師

盤面焦點個股：2327 國巨、2426 鼎元、2349 錸德、2456 奇力新、2492 華新科。

加權指數今天收 10608 小跌 3 點，量能 1592 億，昨天有提到：量縮破底不是好事，今天開高後還在 LINE@提醒勿追，一講完指數滾下山，一度大跌接近百點，後來當然是貿易戰相關新聞關係，大盤一度翻紅，整個很有利空出盡的味道。不過以利空出盡來說，今天收這樣其實偏弱，關鍵就在於無法收上 10633 完成日線的短線破底翻，所以說他是利空出盡嗎？又不太像，而且從 60 分 K 看，目前 KD 是從鈍化區拉上來，這是屬於反彈波的特徵，從日線與 60 分 K 的狀況來看，這邊要確認翻多還需要更多的證據。當然多方也不是說沒有機會，關鍵還是在於下週能不能盡速收復 10633 完成破底翻，因為至少今天殺盤有量出來了，下週只要能站穩 10633 就都還是有機會完成止穩，當然翻多的關鍵就還是會觀察 10866 這個點位。

簡單的總結就是：風險期仍然未過，多方止穩第一步先看 10633。

另外有一個特殊現象也分享給大家，就是期貨今天 12 點過後急拉的那根 5 分 K 帶有萬口的量，這種現象不常見，這種大量通常不會是一般主力拉的，所以下週可以留意的就是這跟 K 線低點若被跌破，就要留意是否會有更大的修正可能。

類股來說，今天最強勢的族群為矽晶圓與光學股這兩個修正幅度已大的 "前" 主流股，矽晶圓部分 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶皆漲停作收，指標股 3016 嘉晶則是漲 5.58% 作收，但是矽晶圓族群除了嘉晶外的三檔，皆已經跌破季線，屬於跌深反彈，並非多頭攻擊。光學股部份則是玉晶光大漲 7%、4976 佳凌大漲 5%，3504 揚明光則是盤中一度漲停委盤收漲 5.6%。光學股則是剛好回測季線後攻擊，相較矽晶圓，光學還比較有追蹤的價值，至少整體趨勢還是偏多，最重要的是指標 3008 大立光近期仍強於大盤。

5G 概念股方面，昨天提及 4906 正文、2332 友訊、3596 智易、2345 智邦、3491 昇達科、3419 譁裕、3221 台嘉碩、3694 海華、3163 波若威，其中台嘉碩與海華今天亮燈漲停，其他也持續強於大盤，相信等大盤止穩，這些標的有機會成為下一波主流股。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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