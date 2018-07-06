日友Q2營收季增3% 下半年逐季增 全年上看20億元

潤泰集團旗下日友 (8341-TW) 負責處理醫療廢棄物及事業廢棄物，在完成現有焚化爐歲修後，6 月營收達 1.73 億元，重回到 1.7 億元之上月營收常軌，第 2 季營收優於第 1 季達 5.01 億元，季增 3.21%，業績動能持續加溫中。

日友下半年還將加入彰濱焚化爐新產能，全年業績將逐季成長，法人估日友全年營收在 20 億元以上，每股純益上看 7 元的水準。

日友今 (6) 日公布 6 月營收為 1.73 億元，月增 13.28%，年增 1.36%，第 2 季營收 5.01 億元，季增 3.21%，年增 3.99%，累計前 6 月營收為 9.86 億元，年增 8.13%。

日友今年第 1 季稅後純益 1.56 億元，季減 17%，年增 4.06%，每股純益 1.4 元；第 2 季在工作天數增加之下，營收將較第 1 季成長，就目前來看，因新台幣匯率走貶，預期第 1 季認列的 1800 萬元匯損，可望在第 2 季回沖，帶動獲利可望優於首季。

日友第 1 座焚化爐在 5 月歲修，造成營收在 5 月下滑到 1.52 億元，6 月重新加入營運後，緊接在 9 月彰濱焚化爐二廠將進入試運轉挹注，焚化處理業務量能可望增加 100%，將推升下半年營運，法人估，今年營收將較去年 19.04 億元成長至少 10%。

日友焚化處理業務毛利率優於平均毛利率，新增的每月 2100 噸處理量將在 9 月加入營運，可望使獲利逐季成長。

日友除了 9 月起新增每月 2100 噸的焚化業務量能，北京潤泰二廠處理醫療廢棄物，將在今年開始興建，最快明年第 2 、3 季可以進入量產，該廠規劃每月處理 72 噸，較一廠 54 噸產能多 3 成。

日友去年盈餘每股配發現金股利 6 元，在 6 月 26 日進行除息交易，當日早盤即完成填息。