潤泰集團光環亮 日友今除息隨即填息完封

潤泰集團處理醫療廢棄物及事業廢棄物為主的日友 (8341-TW)，9 月將有彰濱焚化爐二廠進入試運轉挹注營運，焚化處理業務量將增 100%，可望推升下半年的營運動能，日友每股配發現金股利 6 元，今 (26) 日進行除息交易，早盤即完成填息，最高價衝上 212 元。

相較市場期待的台積電 (2330-TW) 填息秀落空，並連兩日貼息，日友今日表現因下半年動能足而明顯強勢，同類股的可寧衛 (8422-TW) 將在 7 月 10 日除息 11 元，行情表現引市場關注。

日友今年第 1 季稅後純益 1.56 億元，季減 17%，年增 4.06%，每股純益 1.4 元。預估第 2 季在工作天數增加之下，營收將較第 1 季成長，就目前來看，因新台幣匯率走貶，預期將有匯損回沖挹注，獲利可望優於首季。

日友第 1 座焚化爐完成歲修後，緊接在 9 月彰濱焚化爐二廠將進入試運轉挹注，焚化處理業務量能可望增加 100%，將能推升下半年營運，法人預估，今年營收將逐季向上攀升。

日友焚化處理業務毛利率優於平均毛利率，新增的每月 2100 噸處理量能在 9 月加入營運，將使獲利同步逐季成長。日友預估，第 2 季在工作天數增加下，營收將較第 1 季為優，且就目前來看，因新台幣匯率走貶，也有助匯損回沖挹注，獲利可望優於首季表現。

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