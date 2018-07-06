【華冠投顧】貿易戰告一段落!台股挑戰年線!

武傑關注個股: 3221 台嘉碩、2426 鼎元、2049 上銀、3661 世芯 KY、4943 康控 KY。

◆武傑關注個股:

1. 台嘉碩 (3221):

受惠產品需求轉佳，另外平鎮及無錫廠也雙雙擴產，第 2 季營收擴張及有利的匯率帶動，搶攻手機市場，轉投資韓國 SAW 廠 Sawnics，SAW 產品已成功發展出雙顆的封裝製程 Duplexer，新產品也進入陸系手機供應鏈，為 SAW 業務提供了新的成長動能，後勢可期。

操作建議： 被動元件的替代效應，吸引市場資金追價。短線支撐：30 塊。

2. 鼎元 (2426):

第二季財報自結數，處分轉投資自動化設備廠、福建兆元廠持股，挹注業外收益 3.59 億元，稅後淨利 4.02 億元，年增率達 3.79 倍，單季每股盈餘達 1.32 元。

操作建議：第二季獲利大成長，技術面可望轉強再攻。短線支撐：24.8 塊。

3. 上銀 (2049):

6 月營收 27.02 億元，年增 52.51%、月增 3.1%，產業自動化趨勢帶動機器手臂需求大好，其中的零件線性滑軌及滾珠螺桿供給吃緊，預估將持續緊俏至 2019 年，第一季獲利已創下同期新高，營收、毛利率皆較去年同期成長 。

操作建議：營運持續加溫，股價可望觸底強彈。短線支撐：330 塊。

4. 世芯 KY (3661):

比特幣挖礦機重鎮大陸四川受洪患重創，傳出波及上萬台挖礦機，慘遭洪水淹沒，市場看好可望掀起一波新急單受惠相關股群，且下半年高效能運算（HPC）及人工智慧（AI）晶片進入量產後，將帶來明顯營收成長動能。

操作建議：營運持續加溫，股價可望觸底強彈。短線支撐：130 塊。

5. 康控 KY (4943):

入股啟弘後可拓展新客戶及新市場，而啟弘有聲學檢測技術，占營收比重約 5%，主要客戶就是谷歌，未來康控 - KY 可藉此打入客戶的供應鏈，增加提供智慧音箱及無線耳機模組的元件。

操作建議： 籌碼面相對零亂，小心追價風險。短線支撐：280 塊。

◆台股盤勢分析:

◇挑戰年線

美國四大指數全面上漲下，台股早盤上漲 + 33 點出，但是在塑化及被動元件獲利賣盤壓抑下，指數震盪走低；中盤過後，低檔買盤開始轉強，跌幅縮小，終場小跌 - 3 點作收，收在 10608 點，成交量 1590 億。

中、美貿易戰最終在今天中午正式展開，僅管台股早盤在『多殺多』的賣盤沖擊下，一度重挫 - 88 點；不過貿易戰的開打，反到是『利空出盡』。台股今天小跌 - 3 點作收，反觀南韓、日本在下午盤的表現，明顯都優於台股。而隨著外資賣盤持續縮小，預料下星期可望出現強彈；初步目標先來…『挑戰年線』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3694 海華、6542 隆中、3221 台嘉碩、6488 環球晶、2426 鼎元、4927 泰鼎 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

8043 蜜望實、2383 台光電、4944 兆遠、1589 永冠 KY、3624 光頡、3374 精材、2456 奇力新、2367 燿華… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估