【華冠投顧】台積電大立光撐盤，台股拉尾盤留85點下引線!

美中貿易大戰開打，美股不跌反漲，台股開高後金融谷賣壓出籠，指數低點來到 10523 點，所幸台積電與大立光護盤，跌幅收斂，終場小跌 3 點，10608 作收，成交量放大至 1590 億元，價跌量增格局，周線大跌 228 點，收長黑 K 棒。

昨日跟大家提醒過，貿易戰利空，台股再殺一刀，指數跌破前低，市場恐慌性大增，反是好事，因為每一次低點都是利空淬煉而成 ! 結果今日指數在 11 點過後開始往上拉，最後收盤留 85 點下引線! 接下來下周有機會反彈，盤勢重點: 1 新台幣匯續升? 2. 台積電續漲? 3.. 外資由賣轉買? 4 融資續減? 5. 主流股輪動續漲? 強勢族群以及個股方面: 矽晶圓族群領先上漲，環球晶 (6488)，台勝科(3532)，漢磊(3707)，中美晶(5483) 等漲停板，合晶 (6182)，嘉晶(3016) 大漲! 台嘉碩 (3221)，鼎元(2426)，台端(3432)，達運(6120)，上銀(2049)，晶焱(6411)，玉晶光(3406_，泰鼎 KY(4927) 等大漲!

下周台股有機會將進行跌深反彈，今日矽晶圓開第一槍，下周將會更多股票今日矽晶圓一樣呈現報復性上漲，選股鎖定主流族群，除權息、6 月營收公布，以及具題材的個股操作。

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