MSCI中國A股質優價值100指數正式發布

2018“金融街88號”論壇通州指數研討會7月5日在北京通州區宋莊鎮召開，會上舉行了MSCI中國A股質優價值100指數發布儀式。

中國保險行業協會秘書長商敬國指出，第三支柱養老金體系可持續發展強調更多的為穩健和安全，而指數基金投資是實現這一目標的重要手段。指數基金的發展對第三支柱的長期持續發展具有重要的意義。他表示希望保險業、銀行業、基金業能在指數基金投資領域進行專業化的合作，實現養老基金的長期穩定增值，給客戶帶來利益。

建信養老總裁馮麗英表示，養老金作為長期資金，追求投資的長期回報。在養老金投資産品中使用指數基金，有利於跟蹤既定目標，滿足養老金長期投資、穩健增值的需求;同時，對於長期投資者來說，指數基金的低費率優勢也十分明顯。

大成基金總經理羅登攀認為，MSCI將A股納入其指數體系後，中國資本市場國際化加速提升，這為指數基金發展提供了歷史性機遇。MSCI和大成基金共同開發的MSCI中國A股質優價值100指數，是業内的第一隻MSCI公募定製指數。他還表示，大成基金將繼續以論壇為紐帶，與各成員單位開展包括指數基金在内的全方位合作，併實現互惠共赢、共同發展。

金融街88號論壇屬於華夏經濟學研究發展基金會下設的公益事業平台，由中國保險資産管理業協會、金融街商會、大成基金等多家機構以及多位金融市場、資管行業專家學者和資深從業者共同發起設立。

來源：中國證券報·中證網

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