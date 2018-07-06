中國同輻(01763-HK)：未來兩三年研發開支增速保持50%以上

中國同輻(01763-HK)是次赴港上市共發行7996.87萬股H股，今日公司於港交所主板掛牌，首掛開報20港元，較上市價21.6港元低約7.4%。作為中核集團成員公司，中國同輻上市亦有母公司中核集團管理層到場出席。上市儀式結束後被問及公司股價表現，中核集團公司黨組成員、副總經理曹述棟稱股價波動都是正常現象，各方對公司發展亦都有信心。他又指目前公司所處行業僅佔GDP總量的0.3%，相較於美國、日本等國家3-4%的比例來說，仍有很大發展潛力，同時一帶一路也將開拓新發展空間。

作為一家同位素及輻照技術應用領域的企業，曹述棟稱公司的研發投入一直都在增長，自2016至2017年，公司研發投入增長50%以上，未來兩三年亦都會保持這一增速。另外，公司在人員安排、機制體制方面也都會向研發方面傾斜。

從行業競爭來看，曹述棟稱公司目前處於相對壟斷的龍頭地位，覆蓋超過50種產品，而一般進入行業的公司不多且競爭對手規模較小，僅2至3款產品。公司目前在全國各地佈局醫藥中心，預期到2025年實現全覆蓋，包括邊遠地區。他對公司競爭力抱有信心，但又稱希望未來行業能有競爭以保有行業活力。

被問及未來會否有融資併購計畫，中國同輻董事長孟琰彬稱因公司想快速發展和回報投資者，一定會高度關注資本市場，因為公司發展需要各方助力，尤其是資金方面，未來公司發展空間很大，一定會有這方面安排。

文：鄒舒惠

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