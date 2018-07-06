〈美中貿易開戰〉分析師警告：中國未來經濟出口股匯皆面臨壓力

中美貿易大戰正式開打後，中國下午股匯市走利空出盡反彈行情。A 股由黑翻紅，呈現 V 型反轉，創業板指數漲幅更超過 2%，直到尾盤才小幅回落，而離岸人民幣甚至一度收復今日跌幅。而最新消息傳出，中國部分主要港口都已延遲自美國進口貨物的通關作業。

儘管上証指數早盤曾一度跌破 2700 點，隨後拉回，午盤為止還呈現小跌態勢。自中午 12 點美國正式對中國 340 億美元產品課徵關稅，中國隨後宣告反擊後，A 股午後開盤一路拉升，兩市個股全線反擊，上証指數午後快速拉升逾 1%，最高來到 2768.87 點，創業板指午後跟隨上証指數上攻，盤中一度漲逾 2%，同樣尾盤小幅回落。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

本周滬指創兩年半新低，周跌幅 3.52%，上證指數今日收報 2747.23，漲 0.49%，創指報 1541.31，漲 0.56%。從盤面上看，以鄉村振興、水泥、晶片、次新股等漲幅趨前；啤酒、紡織、互聯網彩票類股跌幅較大。

《新浪財經》報導，巨豐投顧認為，今天盤中有資金集中對市場進行抄底，但這股資金的來源以及持續性，仍有待進一步觀望。不過，從成交量上看並未有效釋放，也就說明這裡仍有反覆，是否就此持穩還不能確定。

但可以確定的是，在連續下跌後的集中拉升，已經表明市場恐慌基本釋放，短期殺跌告一段落，而在此之下，個股的機會將不斷湧現，可積極關注超跌且具備業績支撐的成長股，同時繼續跟蹤年中報業績超預期的個股。

另外，午後中國商品期貨走勢分化，農產品漲跌互現，豆類午後直線跳水，尾盤回漲，黃豆跌逾 1%，白糖跌近 1%，菜粕抹去跌幅，有望作為飼料替代品的菜籽漲近 2%。

至於匯市方面，離岸人民幣早盤一度跌破 6.68 關卡，隨後快速走高逾百點，一度來到 6.6480，收復今天所有跌幅，至截稿為止報 6.6609 點，跌幅 0.0841%。在岸人民幣早盤雖然一度跌破 6.66，最低來到 6.6645，午後貶幅快速縮小，至截稿為止報 6.6484，跌幅 0.2171%。

儘管人民幣午後大幅回升，外電報導，裕信銀行分析師 Edoardo Campanella 認為，隨著貿易威脅升高，人民幣近期走弱的風險有所上升。荷蘭合作銀行的 Michael Every 則認為，中國接下來將面臨非常棘手的時期。包括經濟成長、出口、股市和匯市都會面臨壓力。

另外，最新消息人士指出，中國主要港口已延後美國進口商品的通關作業，儘管中國官方並沒有發出延後貨運的指令，但許多海關部門也著急等待中國官方對於上百件產品加徵關稅的指示。中國海關總署已在今天午後正式宣布，自美國宣布加稅後，已立即對部分自美國進口的商品加徵關稅，對美國汽車、農產品提出等價回應。

華僑銀行駐新加坡經濟學家謝棟銘指出，中國目前別無選擇，只能同樣以報復措施還擊。他認為，對川普來說，以「威脅 + 拖延」策略把事情拖到 11 月大選對他有利，但懷疑貿易戰是否會全面爆發。

匯豐駐亞洲經濟研究聯席主管範力民指出，消極面而言，信心和投資會受影響。預計中國接下來將採取一些財政措施，包括擴大對消費者減稅、對高科技行業提供更多補貼等，以加速推進結構性改革，降低投資和出口的影響。