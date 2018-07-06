準退市股*金亞(300028-CN)連續8日跌停 股價1.35元市值不足5億

7月6日，準退市股*金亞(300028-CN)已連續8個跌停，股價跌至不足兩元，截止發稿，報1.35元，跌10.00%，賣盤顯示超56萬手賣單“趴在”賣一檔口，今日成交56.94萬元，總市值跌至4.64億元。

此前消息，7月3日晚，*金亞發布了最新的《民事裁定書》，被深交所啓動強製退市機製的*金亞將面臨1132.24萬元的民事賠償和160.71元的案件受理費用。

證監會調查發現，為了達到發行上市條件，金亞科技通過虛構客戶、虛構業務、僞造合同、虛構回款等方式，虛增收入和利潤，騙取了IPO核準。經查證其2008年、2009年1月至6月虛增利潤金額分别達到3736萬元、2287萬元，分别佔當期公開披露利潤的85%、109%，涉嫌構成欺詐發行股票罪。

而回顧金亞科技欺詐發行過程，可謂是一場“窩案式”造假。

相關證監稽查人士表示，金亞科技案件時間跨度大、地域範圍廣，涉及的客戶和供應商分布在全國20多個省區市。公司實控人周旭輝動用了身邊各種關系，從親屬到公司工作人員，共同參與到造假中來。

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