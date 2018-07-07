〈觀察〉盤點國籍航空新航線 成長動能聚焦亞洲旅遊

隨著自由行深度旅遊近年越來越盛行，今年以來不少航空公司陸續開二三線新航點搶進新市場，其中，國籍航空有長榮航 (2618-TW)7 月直航泰國清邁，回應了國人喜愛前往泰國旅遊的期待，而華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航一口氣開出 6 條日本新航線，華信航空也開啟台中直飛東京的定期航班，另外，華航開航印尼雅加達，可發現，各大國籍航空高度看好亞洲旅遊市場的發展空間。

今年新增航點仍以日本最多，台灣虎航將小松、茨城、花卷和佐賀等航點由包機轉為定期航班，而為因應中南部旅客需求，高雄新增飛航名古屋和沖繩航點，同屬華航集團的華信則新增台中到東京，顯然二業者全力將成長重心聚焦東北亞。

不過，在日本主要航線趨於飽，使業者轉向二三線航點布局下，可以發現華航和長榮航今年對於日本航點相對著墨較少，長榮航反而開出泰國清邁直飛航線，並表態高度看好往返泰北旅遊的需求，而華航則是推出高雄 - 雅加達 (需到香港轉機)。

長榮航的清邁新航點不容小覷，一方面是國內旅客前往泰國旅遊有另一個新選擇，不用再如過去需到曼谷轉機，或是搭乘從曼谷出發需耗時約 10 小時的客運或火車，另一方面，長榮航更著眼於中轉商機。

泰國是歐美旅客最熱愛旅行的東方國家之一，尤其泰國第二大城清邁幽靜的慢活步調以及叢林樣貌完全不同於首都曼谷，對於自由行旅客的吸引度更高，隨著長榮航推出直飛的航線，再搭配原有的歐美直飛航班，預料未來從台灣中轉清邁的歐美旅客勢必明顯成長。

另外，華航仍積極擴大歐美長程市場，今年 3 月已直飛美國安大略，並推出法航共掛班號的巴黎航班。

華航與法國航空聯營的巴黎航點，是歐洲唯一早上出發、傍晚抵達的直飛航班，加上票價具競爭力甚至比轉機還划算，目前搜尋量和買氣都相當熱絡。

整體來看，國籍大型航空不同於過去兩年積極開長程航點，今年將布局客運的主力放在亞洲新航點以及增班，客運面的成長趨向從整體航網來考量，也強化了台灣的中轉地位。