〈觀察〉汽車板市場需求不減 新廠強化競爭力爭訂單

全球汽車市場每年成長幅度達 3-5%，隨著汽車電子滲透率提升以及電動車發展趨勢向上，電子廠也積極布局，尤其車用 PCB 用量不斷增加，市場對車用電子市場發展也列為重點；今年以來被動元件大缺貨、大漲價，日本被動元件領導廠商村田製作所在產能調配上，也以小型化、車用產品列為優先生產項目。

各廠積極布局車用電子原因無他，汽車電子廠對零組件價格容忍度高，不像 3C 電子市場價格競爭激烈，EMS 廠毛利本來就低，對零件成本敏感度也偏高，因此若車用市場需求不減，零組件包含汽車板出貨，可望持續向上成長。

著眼於車用市場，各 PCB 廠都積極布局，敬鵬 (2355-TW) 桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，損失每月高達 50 萬平方呎產能，至今仍無法確認重建方向，該廠也以車用相關需求為主。

與此同時，華新 (1605-TW) 集團旗下精成科 (6191-TW) 以 35 億日元 (約新台幣 9.35 億元) 投資日本的汽車板 PCB 廠 ELNA 公司 的 70% 股權，由精成科接手營運；精成科為強化 ELNA 公司的競爭力，也確定轉擴大今年資本支出，強化競爭力。

日本 ELNA 公司目前在日本及馬來西亞兩地都有設廠，設置產能為每月 105 萬平方呎，目前生產良率維持 70%，但產能利用率僅有 50%。精成入主 ELNA 公司後，不僅有助打入日本車用板市場，也有助補足精成科分散在中國大陸以外地區設立生產線的需求。

志超 (8213-RW)2015 年以 2.57 億元買下在台灣高雄日立化成的 PCB 廠，並獨立成為志昱科技，讓志超由全球第一大光電板廠，進一步切入汽車板市場，志超並對志昱進行增資 1.38 億元股本、擴張產能，預估月營收將由 8000 萬元進一步成長到 1.4 至 1.6 億元，將是今年營收成長重點之一。

志昱去年全年已經獲利，今年首季也有獲利進帳，現階段仍以原先的日系客戶為主，並積極開發新客戶、新訂單，其生產調整已經完成，設備和設計均已就位，目前月產能 30-35 萬呎。