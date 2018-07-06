【異動股】國産芯片概念股震蕩拉升 華微電子(600360-CN)漲停

今日早盤，國産芯片概念股震蕩拉升，截止發稿，華微電子(600360-CN)漲停報6.97元，海特高新(002023-CN)漲9.14%報13.5元，華燦光電(300323-CN)漲6.85%報13.42元，北方華創(002371-CN)漲5.57%報53.3元，長川科技(300604-CN)、必創科技(300667-CN)、雅克科技(002409-CN)漲逾5%，富滿電子(300671-CN)、江豐電子(300666-CN)、阿石創(300706-CN)等股均紛紛大漲超4%。

華泰證券分析認為，國内功率半導體市場過去六年CAGR為11.47%，去年國内功率半導體市場規模達2,473.9億元，中國已成為全球最大的功率半導體市場。目前國内功率半導體市場是海外廠商佔據主導地位，國産廠商多處於市場第二、第三梯隊，但過去三年中國國産功率半導體産品在政策支持下，憑借良好的性價比和日漸提升的技術和口碑，對外依存度逐漸降低，中國功率半導體的進口金額呈現下降趨勢。

華泰證券認為進口替代的趨勢還將保持下去，預計未來三年國内功率半導體行業平均增速有望達到15%。

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