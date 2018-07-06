仁濟醫院院長李龍騰 想做對的事，就要堅持！

【採訪／楊育浩、文／葉語容、攝影／好映相工作室】

曾任衛生署副署長的李龍騰醫師，是當年 SARS 疫情爆發時的抗煞功臣之一，也是國內公共衛生領域的專家。他歷任官場數職，對於醫療專業始終有一份榮譽感與使命感，寧願看診時間增加，也不願誤診一人；當面臨官場文化與醫療專業衝突的時候，他認為專業遠比烏紗帽重要……

「醫師，我的檢查結果怎麼樣？」診間一位 70 多歲的陳女士問著。

「（台語）水，人水，血也水！數字都正常。」李龍騰醫師回答，並拿出預先抄好驗血報告數值的紙條給她。

陳女士有點開心地偷笑了一下。

李龍騰醫師接著說：「我看妳很久沒做乳房檢查了，給你排個乳房攝影檢查好嗎？」

怕麻煩的陳女士遲疑了兩秒鐘，然後說：「喔！好啊！」……。

這是李龍騰醫師的問診風格，跟病人話家常、開玩笑、聊天解憂愁，一點都不像刻板印象中「名醫」高高在上的姿態。他在家醫科，如果有診，幾乎都是最早開門，最後再自己關門。

李龍騰的從醫生涯，從當時的台北縣雙溪鄉衛生所主任開始，到台大醫院家庭醫學部主任，再到台大醫院金山分院院長，現在亦協助仁濟醫院擴建轉型。

他沒有顯赫的家世，出生在雲林一個土壤中只能種地瓜、甘蔗的窮村莊，卻懷抱著救人濟世的志向，在金字塔頂端做一位親和的草地醫師。媒體曾經稱他「熱血醫」，他也曾自嘲為官時「心直口快」；但在政治的角力中，要持續做「自認對的事」並不容易。

良好醫病關係要有好脾氣

還要有同理心

李龍騰有出了名的好脾氣，在診間面對病人時，他可以用幽默化解病人的煩惱，讓病人對他心服口服，乖乖照醫囑來治病。問他為什麼這麼有耐心，他說：「病人就是有病才來看醫生，不該把他們當成一般人來看待。」他也常跟醫學系的學生告誡：「你們要有同理心！」他的親和力正是家醫科醫師最好的形象典範。

為了方便早起的年長者及上班族就診，他在台大醫院的門診，從早上五點半就開始看診，全院的醫護人員都還沒上班，他就先看病，上班族若要趕著上班，可另找時間來領藥。

他的病人一天有 200 多個，一天的工時有時長達 15 個小時；還好他都事先整理好回診病人的病歷，病人一來就可以分析病情、叮嚀注意事項，然後花一點時間來關心病人的日常。當他被問到「要關心這麼多病人，會不會筋疲力竭？」他回答說：「不會，助人為快樂之本！」

對於醫病關係，他有特殊的見解。他說：「醫病關係若不先建立，再會診斷、用藥也沒用，病人回家後不一定會配合服藥、回診。所以很多醫生常納悶，已經開了好藥，但患者病情卻未好轉，甚至還衍生醫療糾紛，這就是缺乏信任。」所以他把每個病人當成朋友，病人因為信任，願意執行療程，不會像一般病人一樣急於尋求第二、第三意見，這樣更能避免時間上的拖延與誤診。他說，回到台大醫院看診，近 14 年來，光是癌症，在他的門診就已經早期篩檢出 300 多個病例，這就是良好醫病關係展現的成效。

此外，歷任台北縣、市衛生局局長及衛生署副署長時，據說他不論怎麼被民代質詢，都可以不動怒；而被問到這點時，他說：「把他們當成病人一樣對待就好了嘛！」他就是可以用這樣深度的同理心來看待負面情緒，相信對方必定是有他的原因，所以才會發怒、憂鬱或擺臭臉。他認為「只要堅持做正確的事，並繼續溝通，事態就能好轉。」

從小嘗過「要求生」的苦

長大更能勇敢面對挫折

這樣寬容的心態是從哪裡領悟出來的？他說：「我是生在全台灣最窮的『雲林縣水林鄉塭（音ㄨㄣˋ）底村』。」那是一個以農耕為生的村莊，只能種地瓜、甘蔗跟花生，其實，最貧瘠的土地才會被用來種地瓜跟甘蔗，這也是這裡富裕不起來的原因。

李龍騰說：「生在這種環境，能活下來算不錯了，要感謝天、感謝地，所以我生性不會埋怨東、埋怨西；之後去嘉義唸了嘉義初中、嘉義高中，那裡洗澡沒熱水，每天都用冷水洗，後來發現即使是這樣，日子還是能過下去。所以，在職場上遇到民代罵我或其他挫折，只要想到小時候『要求生』的苦，就不感覺苦了。」

他就像家鄉的地瓜和甘蔗一樣，即便生長自貧瘠的土壤，照樣能成長，吃苦到了最後，反而生出甜滋味。

為官要有專業的堅持

改革就不要怕得罪人

病人眼中好脾氣的李龍騰，在工作執行上則展現嚴厲的一面，像是他對於部屬的辦事成果不滿意時，也會生氣、罵人，但他自認在嚴格訓練之下帶出來的部屬，後來都成了獨當一面之材，這樣的要求是有必要的。為官時，遇到該變革的時候，他也不手軟。他說：「改革需要魄力，不要怕得罪人，當官就跟當醫師一樣，只要診斷正確、處方對，加上溝通好，成果自然會顯現出來。」

像是他在台北市任衛生局局長時，延長十家市立聯合醫院的上班時間，並實行院際整合跟特色發展，一開始也是有員工抱怨，但後來就獲得民眾認同，以及現在聯合醫院各有專精，又可資源共享的綜效。後來在台北縣衛生局長任內，也曾撤換縣立醫院的高層，對內部大改造，把業績從一個月 2700 多萬，增加到後來的 8000 多萬元等，這些都是他的信念「做對的事，就要堅持。」

2003 年爆發 SARS，他時任衛生署副署長，因一時口快又被媒體誤報，被誤解成他是以衛生署的立場「決定對仁濟醫院封院」，這樣的情況又引起行政院高層不滿，認為他未先上報就獨斷獨行。雖然有誤解，他也自承「心直口快」，不過最重要的還是以感染醫學的專業角度來研判，當時封仁濟醫院全面消毒，是最能控制疫情的做法，所以他回答長官說：「有事我負責！」

當時媒體對他有褒有貶，但在他的心中「人命」擺第一，只求無愧於心。後來仁濟醫院的疫情止穩，也證明他的判斷是正確的。所以在官場上徒有專業還不夠，有時候還要有擔當的肩膀，專業才能發揮。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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