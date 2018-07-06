川普關稅大棒下 歐洲將限制全球鋼鐵進口

歐盟委員會周四郵件聲明稱，由於美國川普政府在全球範圍內對主要貿易夥伴徵收鋼鋁關稅，25 個歐盟成員國投票支持採取臨時措施，防止貿易轉移引發的大量鋼鐵流入歐洲。

知情人士透露，有 3 個歐盟成員國棄權投票，歐盟委員會很可能在 7 月中旬正式批准執行這一臨時限制措施，作為 3 月 26 日發起的鋼鐵保障措施（safeguard）調查的一部分。

臨時限制將覆蓋面向全球的 28 種不同品類進口鋼鐵產品，約占歐盟年度鋼鐵進口總量的 40%，總價值約為 220 億歐元（約合 257 億美元）。限制將由配額和附加關稅兩部分組成，對超過近年來相關鋼鐵產品進口量的部分，徵收 25% 的附加關稅，防止進口激增對歐盟自產鋼鐵的價格衝擊。

歐盟委員會表示，此舉面向全球實施，是美國對鋼鐵產品實施 25% 附加關稅的直接結果，既旨在防止貿易轉移引發的負面影響，也希望保護歐盟市場的傳統供給和有效競爭。此外，針對進口鋼鐵的保障措施調查可能在 12 月下旬結束，也不排除延期兩個月左右。

這一消息並不令人意外。新華社 3 月報導稱，針對美國鋼鋁關稅，歐盟委員會當月 26 日宣布，對進口鋼鐵產品發起保障措施調查，涉及世界各地出口到歐盟的鋼鐵產品。

若調查證明有採取行動的必要，歐盟可能加征進口關稅或實施配額，以保障歐盟鋼鐵生產商免遭「過度進口」影響。知情人士當時表示，相關的臨時措施可能會在 7 月陸續生效。

針對美國的鋼鋁關稅，歐盟已從 6 月 22 日開始，向美國價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，重點產品來自美國國會共和黨大佬的「故鄉土特產」。

歐盟委員會曾在 6 月底發布備忘錄稱，全球貿易規則的缺陷是 WTO 無法充分解決的，由於這種缺陷、美國激進的單邊行動，加之國際貿易爭端解決機制的停擺，全球貿易關係將惡化。