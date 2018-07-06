紐約匯市—ADP就業數據失色 美元跌 德工業訂單強勁 汽車零關稅提案激勵 歐元漲

週四 (5 日) 交易，美元走勢多空交錯，美元兌歐元下跌至 3 週低點，ADP 數據顯示 6 月份就業成長低於預期，且對全球貿易的擔憂也抑制了美元近期漲勢。

Fed 6 月會議紀錄顯示，決策者對貿易糾紛的擔憂加劇，但不傾向停下升息腳步，會議紀錄公布後，美元交易處於負面領域。因德國工業訂單強勁，歐元上漲。

紐約道明證券（TD Securities）資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，相較全球其他地區，美國經濟前景仍然樂觀，但這種優勢有其自然發展。

Issa 表示，「早期流量數據顯示，資金回歸美元資產，但未來幾個月如果海外成長穩定，且雙赤字再次成為話題，這趨勢可能受到挑戰。就目前來說，歐元兌美元似乎準備測試關鍵阻力。」

歐洲

由於內需支撐以及歐元區其他國家需求回升，德國工業訂單在連續 4 個月下降後，5 月份成長高於預期，激勵歐元走漲。

與此同時，美國對歐盟車廠的貿易言論緩和，這也有助歐元漲勢。

德媒週三報導，美國駐德大使告知德國車廠，只要歐盟解除對美國汽車的關稅，川普總統將暫停威脅對歐盟進口汽車徵收關稅。此消息激勵德國車廠股價創 3 月下旬以來最大單日漲幅，Daimler、BMW、福斯和 Renault 均領漲廣泛指數。

歐元兌美元上升 0.22% 至 1.168 美元，站上 3 週高點。

美國

6 月 ADP 就業報告顯示，就業成長不如預期，且上週初次請領失業救濟金人數意外增加至 6 週高點，美元進一步承壓，但在美國服務業指數高於預期後，美元跌幅收斂。

勞工部 6 月份非農就業人口報告預計週五公布，投資者欲觀察是否有加薪增速跡象，作為 Fed 升息與通膨快慢的依據。

ICE 美元指數下降 0.3% 至 94.406，達 3 週低點。

美國相較強勁的成長和上升的美債殖利率吸引力一直支撐美元，但一些市場參與者認為，近期美債殖利率下降可能會壓抑美元。

另外，因美國即將於 7 月 6 日開始對中國進口貨品新徵收關稅，使投資人謹慎，市場僅在區域波動。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 認為，由於週五美對中啟動進口關稅，市場觀望中國報復行動，這最終可能掩蓋當日公布的就業報告和其他經濟消息的影響。

因美國提出美歐之間汽車進出口零關稅的提案，帶動股市和其他風險資產上漲，美元兌日圓上升，ADP 就業報告公布後，雖然美元兌多數貨幣偏弱，但仍守住兌日圓漲幅。

美元兌日元上漲 0.1% 至 110.63 日圓。