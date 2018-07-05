中國宏橋(01378-HK)根據購回授權購回357萬股普通股

中國宏橋(01378-HK)公布，於2018年7月5日，根據由公司股東於2018年5月16日舉行的股東周年大會上授出的股份購回授權，公司已分别按每股股份的最高及最低價格7.40港元及7.12港元購買公司357萬股普通股。

就股份購回支付的總購買價(不包括傭金及其他支出)約為2612.5萬港元。所購回股份相當於本公告日期公司現有已發行股份總數約0.04%。公司將於隨後註銷所購回股份，預期註銷所有購回股份後，經減少公司已發行股份總數將為8,755,466,849股，其中5,969,092,073股預期由控股股東持有，佔經減少公司已發行股份總數約68.18%；8,870,000股預期由公司一名董事持有，佔經減少公司已發行股份總數約0.10%；877,184,826股預期由兩名彼此有關聯關系的股東持有，佔經減少公司已發行股份總數約10.02%。

董事會認為，公司當前股價偏離公司價值，不排除根據市場狀況作出進一步的回購。

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