瑞安房地産(00272-HK)聯合體136.1億元競得上海黃浦區一地塊

瑞安房地産(00272-HK)公布，於2018年7月5日，太保壽險、SODH(為該公司全資附屬公司)及上海永業(即合資公司股東)以人民幣136.1億元成功競得上海市黃浦區規劃和土地管理局於該競價要約出售的該地塊的土地使用權。

於2018年7月5日，太保壽險、SODH及上海永業訂立協議，各訂約方同意就位於中國上海市黃浦區的該地塊上所進行的物業發展項目成立合資公司。合資公司將由太保壽險擁有70%、SODH擁有25%及上海永業擁有5%。該合資公司乃就該項目的收購、開發、建設、管理、持有、銷售及租賃而設立。合資公司的註冊資本為人民幣140.5億元。

該地塊用作辦公室及商業用途，併位於中國上海市黃浦區。該項目將發展為高質素的綜合用途發展項目，由三座總建築面積不超過197,100平方米的甲級辦公大樓以及總建築面積不超過105,600平方米的高端購物中心組成。

公告稱，該項目乃公司過去20年一直發展的整個太平橋總體規劃的重要組成部分。它使公司能夠於上海商業中心區的黃金地段發展及管理一個標誌性項目，以實現發展項目資産價值的可持續增長。公司作為開發及資産的管理人，併以小股東身份投資，該等交易符合公司的輕資産業務策略。此外，該項目有利於運用公司的開發及資産管理能力，併獲得經常性管理費收入。

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