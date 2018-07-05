萬科企業(02202-HK)擬逾8億元參與投資中信資本醫療健康專項基金

萬科企業(02202-HK)公布，基於公司城鄉建設與生活服務商的發展戰略，公司通過下屬全資子公司北京萬科(有限合夥人一)、萬科橫琴(普通合夥人一 )與中信資本(天津)(普通合夥人二)擬共同參與投資一支已成立的基金——“深圳信寰泰股權投資合夥企業(有限合夥)”(以下簡稱“中信資本醫療健康專項基金”或“基金”)。2018年7月4日，上述各方簽署了《深圳信寰泰股權投資合夥企業(有限合夥)合夥協議》。

基金目標規模為人民幣17億元，首期規模為人民幣8.0242億元。在首期基金中，北京萬科認繳的出資額為人民幣8.0141億元、萬科橫琴認繳的出資額為人民幣100萬元、中信資本(天津)認繳的出資額為人民幣1萬元。

基金未來將投資包括但不限於醫療服務等行業項目。中信資本(天津)作為基金的執行事務合夥人執行合夥事務，負責基金日常運營，對外代表基金，執行事務合夥人有權對基金的財産進行管理、運用和處置，併接受有限合夥人的監督。

公告稱，基於公司的發展戰略，綜合考慮目前市場環境，公司下屬子公司本次參與投資中信資本醫療健康專項基金，有助於公司借助外部合作方在醫療健康領域的資源，加快公司戰略落地。

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